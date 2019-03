von SK

Zu einer Schlägerei zwischen mindestens drei Personen kam es am späten Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Die Beteiligten schlugen aufeinander ein und versuchten zu flüchten, als die Streifenwagenbesatzungen der Polizei eintrafen. Die drei mutmaßlichen Hauptaggressoren im Alter von 17, 17 und 21 Jahren wurden jedoch von den Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen. Hierbei leisteten sie teilweise Widerstand und beleidigten die Beamten aufs Übelste, schreibt die Polizei.

Überlingen Nach Massenschlägerei im Februar: So kontrolliert die Polizei die Jugendlichen im Stadtgebiet Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere Unbeteiligte, welche die Streithähne zuvor zu trennen wollten und sich ihnen in den Weg stellten, wurden durch Schläge leicht bzw. durch einen Sturz so schwer verletzt, dass ein Krankenwagen zgerufen werden musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und zu den einzelnen Tatbeteiligungen dauern an.