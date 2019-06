Es ist ein hoher sechsstelliger Betrag im Abwasserbescheid gewesen, der schließlich dazu führte, dass das Einkaufszentrum La Piazza entstand. In den 1990er Jahren befanden sich die Abig-Werke auf dem Gelände. Damals wurde die Fläche um eine Lagerhalle erweitert. Weil das neue Gelände erschlossen werden musste, flatterte bei Marcus Gross ein Abwasserbescheid ins Haus. Dieser wurde allerdings nicht nur für die Halle, sondern für das gesamte Grundstück berechnet – und das nur, weil eine Toilette in der Halle eingebaut wurde.

Marcus Gross hatte einst die Idee für das La Piazza und ist seit 20 Jahren Manager. | Bild: Reiner Jäckle

Sechsstelliger Betrag wegen einer Toilette

Das führte dazu, dass sich Marcus Gross, bis heute Manager des La Piazza, Gedanken machte. „Dieser sechsstellige Abwasser-Erschließungsbescheid der Stadt für eine unbebaute Wiese östlich der damaligen Abig-Werke machte mich stutzig“, erinnert er sich. „Da dachte ich mir, dass man da ja irgendetwas daraus machen muss.“ Und so kam ihm die Idee eines Einkaufszentrums.

Einzelhändler in der Stadt waren nicht begeistert

Allerdings verlief die Entwicklung nicht ganz so einfach wie zunächst gedacht. „Wir mussten uns anfangs mit einer ganzen Menge Schwierigkeiten auseinandersetzen“, beschreibt Marcus Gross. „Die Bevölkerung und vor allem die Umlandgemeinden waren von Beginn an begeistert, was man von den Einzelhändlern in der Stadt weniger behaupten kann.“

Überlingen Einkaufen in Überlingen: So wollen sich Einzelhändler gegen die Internet-Konkurrenz behaupten Das könnte Sie auch interessieren

Heute ziehen alle an einem Strang

In der Zwischenzeit ziehe man aber an einem Strang, denn das La Piazza sei Mitglied im Wirtschaftsverbund Überlingen und beteilige sich auch an den Aktionen in der Innenstadt. „Ich habe schon damals gesagt, dass nicht das neue Einkaufszentrum, sondern der Internethandel die wahre Konkurrenz ist“, sagt Marcus Gross und sieht sich mit der heutigen Diskussion in Sachen Internet darin bestätigt.

Überlingen Discounter Aldi will zum Einkaufszentrum "La Piazza" umziehen Das könnte Sie auch interessieren

Architekturbüro ging in Insolvenz

Auch die Bauphase verlief alles andere als reibungslos, denn während der Entstehungszeit ging das Architekturbüro, mit dem der Überlinger Unternehmer kooperierte, in die Insolvenz. „Aber auch diese Hürde haben wir dank unseres zuverlässigen Generalbauunternehmers aus Bad Saulgau überwinden können“, sagt Marcus Gross mit einem Lächeln.

Start am 1. März 1999

Am 1. März 1999 fiel dann der Startschuss. „Es war natürlich ein großer Tag“, sagt der heutige Manager. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich kurz vorher ein großes Luftbild vom La Piazza vom damaligen Oberbürgermeister Klaus Patzel, der immer hinter uns stand, überreicht bekommen habe. Es hängt übrigens bis heute in meinem Büro.“

Das Programm zum Ende der Geburtstagswoche Freitag, 28. Juni: Ab 10 Uhr Aktionstag mit Late-Night-Shopping, nachmittags Kinder-Parcours, Musik und Ochsenbrater auf dem Vorplatz sowie ein Feuerwerk um 21.45 Uhr.

Ab 10 Uhr Aktionstag mit Late-Night-Shopping, nachmittags Kinder-Parcours, Musik und Ochsenbrater auf dem Vorplatz sowie ein Feuerwerk um 21.45 Uhr. Samstag, 29. Juni: Ab 9 Uhr Familientag mit Aktionen auf dem Vorplatz, unter anderem Kletterturm, Hüpfburg, Ponyreiten, Modellboote auf dem Karpfenteich, Radar-Schussanlage, Ochsenbrater und Musik. Um 16 Uhr werden die Preise des Gewinnspiels ausgelost. Informationen im Internet:

http://www.la-piazza.info