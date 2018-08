Sie leben in Niedersachsen und urlauben das erste Mal in der Bodenseeregion. Eine Woche verbringen Lea und Markus Obalski mit Sohn Simon und ihren beiden Töchtern Merle und Nina rund um den See. Erholsamer und abwechslungsreicher Familienurlaub ist das Ziel, wobei die Urlaubskasse auch nicht überstrapaziert werden soll. Das heißt im Klartext, die Urlaubswünsche aller fünf Familienmitglieder sollten unter einen Hut gebracht werden. Auf dem Programmzettel stehen neben Verwandtschaftsbesuch und klassischen touristischen Attraktionen auch Städtebummel, Museumsbesuche und Wassersport.

Zu Besuch am Bodensee Baden, spielen und den ersten Urlaubstag genießen: Familie Obalski erzählt vom Urlaub am Bodensee Lesen Sie auch

Mama Lea hat erst einmal "wenig Vorstellung" von dem, was sie erwartet. Für sie bedeutet Urlaub immer "viel Planung und Organisation rund um die zahlreichen Haustiere". Pferd Merlin, die Ponys Nemo und Nepomuk sowie die hauseigenen Hühner werden von einer Freundin versorgt. Die Oma kümmert sich um Hund Moory, Katze Bella, das Meerschweinchen Jacky und ein Aquarium voller Fische. Auch nach Gemüsebeet und Gewächshaus muss jemand schauen. "Sind wir einmal losgefahren, bin ich froh und genieße die freien Tage", sagt die 38-Jährige Ergotherapeutin, die als Sozialassistentin in einer Kinderkrippe arbeitet.

Vor dem Urlaub gibt es eine Menge zu erledigen. Zum Beispiel muss organisiert werden, wer die hauseigenen Hühner füttert oder Hund und Katze versorgt. Nicht zu vergessen sind Pferd, Pony, Meerschwein und Fische.

Ihr sechs Jahre älterer Mann sucht vor allem Abwechslung von seiner selbstständigen Tätigkeit und seinem Hausmann-Dasein. Ihm schwebt vor allem "eine tolle Landschaft, ein anderes Klima als im Norden und andere Flora und Fauna" vor. Der achtjährige Simon und seine drei Jahre ältere Schwester Nina freuen sich vor allen Dingen darauf, viel Zeit am Wasser zu verbringen und schwimmen zu gehen. Die älteste Tochter Merle zieht sich am liebsten an einen ruhigen Ort zurück und schmökert in Büchern. Die 13-Jährige reitet und liest gerne Fantasy-Abenteuer und liebt es, zu schaukeln.

Die Anforderungen sind also ganz unterschiedlich und erfordern einen Programmmix, um alle zufriedenzustellen. Nach Recherche im Internet wird aber schnell klar: Rund um den Bodensee können alle auf ihre Kosten kommen. Besuche einiger Touristenattraktionen, ein Grenzübertritt in die nahe gelegene Schweiz und eine Bodenseeschiffsfahrt stehen auf dem Programm. Darüber hinaus soll auch Zeit bleiben für spontane Aktionen, für ausgiebige Seebäder, für Städtebummel und gemeinsames Spiel.

Der achtjährige Simon ruht sich zuhause in Platendorf auf der Außentreppe aus, bevor er mit seiner Familei in der Nacht in Richtung Bodensee aufbricht. Bilder: Privat

Bevor es losgeht, werden Tiere gefüttert, Listen für die Tierhüter geschrieben und natürlich Koffer gepackt. Die Kinder sind dabei selbst zuständig für ihr Reisegepäck. Ganz hoch im Kurs stehen Badesachen bei Nina und Simon. Merle packt jede Menge Lesefutter ein. Tupperdosen, gefüllt mit Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten, werden in der Kühlbox verstaut. Mama Lea und den Kindern graust es ein wenig vor der langen Fahrt von Nord nach Süd. 705 Kilometer und jede Menge Baustellen sind zu überwinden von Platendorf bei Wolfsburg zu ihrem Feriendomizil in Salem-Neufrach.

Daher haben die Obalskis sich überlegt, dass es entspannter sein wird, nachts zu reisen. Simon hätte es vorgezogen mit der Bahn zu fahren. Doch die Autofahrt mit fünf Personen im alten Sharan ist deutlich günstiger und es kann auch viel mehr mitgenommen werden. Los geht die Reise deshalb um 2.30 Uhr – mit viel Vorfreude auf die kommenden Tage.



Die Serie "Leben, wo andere Urlaub machen", ist eine Spruch den man von Bewohnern der Bodenseeregion immer wieder hört. Doch wie ist es eigentlich, in unserer Region Urlaub zu machen? Wir begleiten Familie Obalski aus Niedersachen eine Woche lang bei ihrer Reise um den See.

Wohin soll es gehen? Die Burg zu Meersburg, der Salemer Affenberg und die Blumeninsel Mainau sind klassische Touristenziele, die Lea und Markus Obalski mit ihren drei Kindern Merle, Nina und Simon auf jeden Fall besuchen wollen. Gerne möchten die Nordlichter einen Fuß in die nahegelegene Schweiz setzen. Baden ist obligatorisch und Wassersporteln mit Luftmatratze oder Stand- Up-Paddling-Board (SUP) wäre für sie sehr schön. Mindestens eine Schifffahrt auf dem Bodensee wünschen sich alle Familienmitglieder. Die Töchter möchten bummeln gehen. Konstanz als größte Stadt am See erscheint ihnen dafür reizvoll. In den Gassen der Seestadt Überlingen wollen sie und ihre Eltern ebenso auf Entdeckungsreise gehen. Mindestens eins der Überlinger Seefreibäder möchten sie gerne ausprobieren. Sie wollen herausfinden, was sich für Familien mit Kindern besonders eignet. Auch die Eintrittsgelder und Parkgebühren haben sie fest im Blick.

