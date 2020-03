Überlingen vor 3 Stunden

Wie Mateusz Ostrozny auf dem Heimweg zum Stachelschwein-Retter wurde

Tierliebhaber Mateusz Ostrozny entdeckte am Samstag, 7. März, nachts auf dem Heimweg ein Stachelschwein auf der Landstraße. Dem SÜDKURIER hat er die kuriose Geschichte der Rettung des Tieres nun geschildert. Der tätowierte Autonarr, der vier Kampfhunde an der Leine führt, erzählt auch, was ihn zu der nicht ganz schmerzfreien Tat bewog.