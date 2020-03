Am Motorrad scheiden sich die Geister. Des einen Leidenschaft ist des anderen Leid. Denn wenn Motorradfahrer einen Parkplatz suchen, erwacht die Leidenschaft der Nachbarn für ungestörte Ruhe, sei es mitten in der Stadt. Wer zählt die Plätze, nennt die Adressen, an denen Verwaltung und Gemeinderat schon nach Lösungen gesucht haben: Mantelhafen West und Ost, Zimmerwiese sowie Schlachthausareal sind nur einige der Optionen.

„Verpflichtet, für Motorradfahrer Parkplätze auszuweisen“

Stets standen rechtliche oder menschliche Widerstände gegen einen Stellplatz für die Zweiräder im Weg. Es reichte sogar bis hin zu einer Petition an den Landtag. „Als Stadt sind wir verpflichtet, auch für Motorradfahrer Parkplätze auszuweisen“, betonte Baubürgermeister Matthias Längin noch einmal aus konkretem Anlass, unabhängig von seiner eigenen Passion. „Denn es gilt das Gebot der Gleichbehandlung.“

Nun hat die Diskussion ein Ende: Die Fläche am Rand der Wiestorstraße, zwischen dem ehemaligem „Raben“ (heute Badische Beamtenbank) und dem Parkhaus Stadtmitte (ehemals „Rabensaal“), wird zum Motorradstellplatz. Vor vielen Jahren war dort einmal ein Biergarten beheimatet. Mehrfach waren dieser und andere Standorte im vergangenen Verkehrsausschuss hin und her gewälzt worden, mit allen Vor- und Nachteilen.

Wurzelschutz für Kastanien, die auf der Fläche stehen

Auf eine kritische Bürgerfrage, wo denn nun endlich Motorradparkplätze ausgewiesen würden, hatte Baubürgermeister Längin im Februar auf den Standort beim Parkhaus Stadtmitte verwiesen. Inzwischen gebe es für die Kastanien einen wirksamen Wurzelschutz, der in diesem Bereich Stellplätze für Motorräder zulasse.

Widerspruch von Bürger Holger Schappeler

Während der Bürger damals beruhigt war, trat am Dienstag mit Bürger Holger Schappeler erneut Widerspruch auf den Plan. „Wann ist das von wem beschlossen worden?“ fragte Schappeler und zeigte sich überrascht. „Warum sind die Anwohner darüber nicht informiert worden?“

Baubürgermeister Längin hielt entgegen, dass das Problem inzwischen seit mehreren Jahren sowohl im Ausschuss als auch im Gemeinderat diskutiert und dabei auch dieser Standort thematisiert wurde. „Die Überraschung wundert mich daher etwas“, sagte er. Zudem sei die Fläche des ehemaligen Biergartens als separates Flurstück bereits dem öffentlichen Verkehr gewidmet und könne daher ohne planerische Änderungen genutzt werden.