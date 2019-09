Wen Husten, Schnupfen oder ein anderes Leiden so sehr plagt, dass ein Arbeitstag nicht vorstellbar ist, der muss sich nicht in das Büro oder auf die Baustelle quälen, sondern lässt sich vom Arzt krankschreiben. Wie oft aber kommt das in Überlingen vor? Wie gesund sind die Arbeitnehmer am See? Und welche Leiden machen den Menschen hier besonders zu schaffen?

Zunächst einmal scheinen sich die Arbeitnehmer aus Überlingen im Vergleich zu den Arbeitnehmern aus ganz Baden-Württemberg seltener krank zu melden. Das zeigt der Gesundheitsbericht 2018 der AOK, nach dem der Krankenstand, also die Ausfallzeit durch Krankheit gegenüber der eigentlich geforderten Arbeitszeit, im vergangenen Jahr in Überlingen bei 4,5 Prozent lag, in Baden-Württemberg aber bei 5,2 Prozent. Im Vergleich zum gesamten Bodenseekreis schneidet Überlingen dagegen schlechter ab: Hier lag der Krankenstand 2018 bei 4,2 Prozent. 2017 lagen Bodenseekreis und Überlingen jedoch mit 4,4 Prozent gleichauf. Ob es sich aber auch bei Versicherten anderer Krankenkassen ähnlich verhält, lässt sich nicht sagen, die Barmer Ersatzkasse und die DAK konnten auf Nachfrage keine Zahlen für die Stadt liefern.

Bodenseekreis Rückenschmerzen sind verantwortlich für die meisten Krankmeldungen im Bodenseekreis. Wie lange Arbeitnehmer deshalb fehlen und warum die Zahlen steigen, zeigt der Gesundheitsreport einer Krankenkasse Das könnte Sie auch interessieren

Unterschiede zwischen Jahreszeiten

Was aber ist die häufigste Ursache für Krankmeldungen? Die Allgemeinmedizinerin Gabriele Röttgers praktiziert seit 2007 in Überlingen und berichtet, weshalb ihre Patienten sich eine Krankmeldung ausstellen lassen. „Grippale Infekte, Rückenschmerzen und Magen-Darm-Erkrankungen führen zu Arbeitsausfällen“, sagt sie. Aber natürlich gebe es Unterschiede innerhalb der verschiedenen Jahreszeiten, im Winter überwiegen die Erkältungskrankheiten. Ihre Eindrücke werden auch von verschiedenen Krankenkassen bestätigt: Laut der AOK meldeten sich im Jahr 2018 in Überlingen etwa 52 von 100 Versicherte wegen Atemwegserkrankungen krank, etwa 30 wegen Muskel-Skelett-Beschwerden.

Ähnliches berichtet die DAK, die jedoch keine Angaben zu Überlingen, dafür aber zu Baden-Württemberg machen kann. „Haupt-Ausfallgrund in Baden-Württemberg sind Muskel-Skelett-Beschwerden wie zum Beispiel Rückenschmerzen, gefolgt von Atemwegserkrankungen und psychischen Leiden“, so Pressesprecher Stefan Wandel. Und auch die Barmer gibt an: „Sowohl in Baden-Württemberg als auch im Bodenseekreis haben wir anteilsmäßig die meisten Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen.“ In Baden-Württemberg machen das 21,1 Prozent der Barmer-Versicherten aus.

Schwarzwald-Baar-Kreis „Cannabis hilft bei Schmerzen – es ist aber kein Allheilmittel“ Das könnte Sie auch interessieren

Lebensstil schlägt auf den Rücken

Warum aber scheint den meisten Arbeitnehmern ihr Lebensstil auf den Rücken zu schlagen? Laut Gabriele Röttgers gibt es dafür verschiedene Gründe. „Zum einen können muskuläre Verspannungen und Schmerzzustände die Folge einseitiger Belastungen sowie von Bewegungsmangel sein.“ Aber auch noch eine andere Erklärung ist möglich: „Wenn chronischer Stress und seelische Probleme nicht mehr kompensiert werden können, leiden die Patienten oft unter chronischen Rückenschmerzen„, sagt Röttgers. „Hierbei ist es von Bedeutung, die genaueren Lebensumstände zu erfragen und in die Therapie miteinzubeziehen.“ Auch Stress kann also Rückenschmerzen auslösen.

Das könnte erklären, weshalb die Arbeitsunfähigkeits-Quote nicht nur in körperlich anstrengenden Berufen zum Beispiel im Bau- und Verarbeitenden Gewerbe hoch ist. Laut AOK-Gesundheitsbericht 2018 lag der Krankenstand in Überlingen bei 5,7 Prozent (Verkehr und Transport), 5,6 Prozent (Gesundheits- und Sozialwesen), 5,1 Prozent (Baugewerbe) und 5 Prozent (Verarbeitendes Gewerbe) zwar sehr hoch. Aber auch in der öffentlichen Verwaltung und der Sozialversicherung mit 4,5 Prozent war der Krankenstand nicht sehr viel niedriger.

Konstanz Notfall oder Notlösung? Wer in Konstanz dringend Hilfe benötigt, muss an manchen Tagen bis in den Schwarzwald fahren Das könnte Sie auch interessieren

Im Jahr 2017 wurde im Bereich der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung mit 7,7 Prozent sogar der größte Krankheitsstand gemessen. Ähnliche Ergebnisse verzeichnet auf Landesebene auch die DAK, bei der der höchste Krankheitsstand mit 4,3 Prozent in der Rubrik „Verkehr, Lagerei und Kurierdienste“ verzeichnet wird, die öffentliche Verwaltung aber mit 4,0 Prozent nicht viel weniger aufweist. Und auch bei Barmer finden 2018 sich die meisten Fehlzeiten in der Branche „Verkehr und Lagerei“ (23,4 Arbeitsunfähigkeitstage pro Person).