von Erwin Niederer

„Lasst uns heute genießen und Mensch unter Menschen sein“, unter dieses Motto stellte der Laudator des Abends, der stellvertretende Bürgermeister von Stockach, Werner Gaiser, die Vernissage zur Ausstellung von Birgit Brandys. Und sie waren in Scharen gekommen, die Menschen, Interessenten und Liebhaber ihrer Malerei, beobachtet von all den großformatigen Portraits, die mit aufmerksamem Blick das Treiben in der Volksbank-Galerie verfolgten.

Dass die Veranstaltung letztlich weit mehr war, als eine Präsentation von Kunstwerken, dafür sorgte Werner Gaiser selbst, der nicht nur als geistreicher Redner und Laudator das künstlerische Werk von Birgit Brandys erläuterte, sondern auch zusammen mit Jochen Fischer an der Trompete, selbst am Keyboard als Sänger, mit Liedern von Udo Jürgens den Abend zu einem Gesamtkunstwerk geraten ließ. In seiner Laudatio zeigte er sich als begeisterter Anhänger der Bildwerk von Brandys, farbenfrohe, expressionistisch gemalte Portraits von bekannten Kultfiguren, Legenden und Idolen, meist aus der Glitzerwelt Hollywoods.

Mit sicherem Strich skizziert sie die Grundzüge des Gesichtes meist nach Fotovorlagen, beginnt dann mit breiten Pinseln in einem spontanen Malprozess Farbfelder zu setzen, teils abstrakte Hintergründe, Kontraste, Konturen. In einem letzten Arbeitsschritt ist es der Farbspachtel, mit dem sie teils pastos, also dickflüssig, die Acrylfarbe aufträgt, Glanzlichter, Strukturelemente, Kanten. Das Großformat erzwingt eine gewisse Distanzlosigkeit, Wesen und Aura der Personen springen auf den Betrachter über, so der Laudator. Den lebendigen, funkelnden Augen könne man sich nicht entziehen. Selbst die Mona Lisa eines Leonardo da Vinci habe auf ihn nicht diese Wirkung gehabt.

Ihre Malerei hat Birgit Brandy ganz selbstverständlich in ihren Alltag mit Haushalt und Kindern integriert. In ihrem Haus in Stockach gibt es kein extra Atelier, gemalt wird auf der Terrasse oder im Wohnzimmer.

Die Ausstellung läuft noch bis 22. November und ist jeweils zu den Geschäftszeiten der Bank an der Überlinger Hofstatt geöffnet.