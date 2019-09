von Judith Brouwers

Vergangenes Wochenende zeigte das Überlinger Kino die Dokumentation „Das Innere Leuchten“, einen Film über Demenzkranke in einer Stuttgarter Pflegeeinrichtung. Der Film nimmt den Zuschauer mit in eine Welt, in der sich alles langsamer zu drehen scheint. Lange Sequenzen und wenige Schnitte zeigen den Alltag der Bewohner so, wie sie ihn selbst erleben. Ohne Zeitdruck, ungestellt, völlig im Moment. Dem Film gelingt es, eine emotionale Nähe zu den Protagonisten aufzubauen. Nach 95 Minuten bleibt das Publikum mit dem Gefühl zurück, die Bewohner des Pflegeheims lieb gewonnen zu haben.

Der Bewohner Manfred Volz in der Stuttgarter Pflegeeinrichtung. | Bild: AMA FILM/Muresan

Lange war unklar, wie der Film aussehen wird

Nach dem Debüt in Überlingen am Donnerstagabend war Andrea Roggon vor Ort. Die aus Überlingen stammende Produzentin des Films erzählte, dass Regisseur Stefan Sick mehr als ein Jahr in dem Heim gedreht habe. Etwa 70 Stunden Material seien dabei zusammen gekommen. Ein Drehbuch habe es aber nicht gegeben: „Man weiß bei einer Dokumentation vorher nie, was passiert. Gerade bei dem Thema Demenz. Man kann den demenzkranken Menschen ja nicht sagen: Das hat mir gerade gut gefallen, gehen Sie bitte noch mal da so lang“, erzählt Roggon. Deshalb sei auch lange nicht klar gewesen, wie der Film schlussendlich aussehen würde: „Stefan wusste selbst beim Schneiden des Films noch nicht, wer seine Hauptperson werden würde.“

Herausgekommen ist ein einfühlsames, dokumentarisches Werk, das dem Zuschauer die Perspektive dementer Menschen auf die Welt nachvollziehbar macht. Der Wunsch der Filmemacher: „Das Innere Leuchten“ soll Ängste im Umgang mit der Krankheit abbauen.

Die Bewohner nutzen die Sonnenstrahlen aus, um sich im Freien aufzuhalten. | Bild: AMA FILM/Muresan

Wer die Dokumentation noch nicht gesehen hat, hat in den kommenden Tagen noch einmal Gelegenheit dazu: Das Überlinger Kino zeigt den Film an folgenden Terminen im Kammerlichtspiel oder im Tivoli: Am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr. Am Freitag, 27. September, um 15.45 Uhr und um 20.10 Uhr. Am Samstag, 28. September, um 18 Uhr. Am Sonntag, 29. September, um 15.45 Uhr. Am Montag, 30. September, um 18 Uhr und am Dienstag, 1. Oktober, um 20.10 Uhr.