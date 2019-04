An einem Ort, an dem man eigentlichen träumen können sollte, verpasste Douglas Wolfsperger mit der Geschichte, die er in seinem Film über das Ende des Konstanzer Kinos „Scala Adieu“ selbst eine Tragödie nennt, dem Publikum eine ordentliche Portion Ernüchterung. Vielleicht sind ja deshalb im Überlinger Tivoli viele Reihen leergeblieben. Mit einem Lehrstück über kommunalpolitische Irrungen und Wirrungen, über den „Sieg von Kommerz über die Kultur“, wie es der Konstanzer Theaterintendant Christoph Nix im Film formuliert, lässt der Streifen sein Publikum etwas ratlos, ja deprimiert zurück. Symbolisch das Ende des Films, als sich die Möwen in Hitchcock-Manier immer bedrohlicher nähern und wie Geier ein Stück Kulturgeschichte zu zerfleddern drohen.

Wie bei den Filmkritikern so gingen auch beim Überlinger Publikum die Meinungen auseinander, ob man dieser Tragik denn überhaupt einen humorvollen Untertitel wie „von Windeln verweht“ geben dürfe. Doch der Humor sollte nicht früher sterben als die Hoffnung, hatte sich Wolfsperger wohl gedacht. Noch immer erfahre die Filmkultur in der Region viel zu wenig Anerkennung, sagt der Regisseur. Wie sonst könne es sein, dass die Filmkunst bei einem Bodensee-Kulturfestival völlig ausgeblendet würde.

Rund 30 Kinofans saßen nun in jenen roten Sesseln, auf denen die Schauspielerin und langjährige Tatort-Kommissarin Eva Mattes für Wolfspergers Dreh ebenfalls Platz genommen hatte. Denn im Konstanzer Programmkino selbst hatte der Regisseur schon frühzeitig ein Drehverbot erhalten. So musste er seine Testimonials im Überlinger „Tivoli“ aufnehmen. Eine weitere Ironie der Geschichte ist es, dass für die Ausstellung „Verführungen“ über die 100 Jahre alte Kulturgeschichte des Überlinger Kinos einige Sessel aus dem Konstanzer „Scala“ verwendet werden konnten.

Eva Mattes hier zu hören („Das ist eine Kulturstätte – die muss man erhalten, genauso wie man die Meere erhält“) oder ein Schweizer Kinogänger, der sagt: „Eine Stadt lebt doch auch davon, dass abends nach acht Uhr noch Menschen da sind – und ein Kino sorgt dafür.“

Diametraler gegenüberstellen kann man auch Worte und Taten kaum, als es Wolfsperger mit wohlmeinenden Zitaten aus dem Buch „Ausgegeizt“ des Konstanzer Oberbürgermeisters Uli Burchhardt und dessen Weigerung tut, der Filmkultur an der zentralen Marktstätte weiterhin eine Chance zu geben. Stattdessen freie Fahrt für die fünfte Filiale einer Drogeriekette in der Stadt zu gewähren. Wobei tragischerweise dem Betreiber des Kinos eine fatale Rolle zukommt. Zum einen habe er, der auch die anderen Kinos unter sich hat, selbst kein Interesse an einer Fortsetzung des Betriebs gehabt, erklärt Wolfsperger dem Publikum, zum anderen habe er aber auch kein Interesse an einer potenziellen Konkurrenz an diesem Ort gehabt. Eine unheilige Melange, zu der noch Druck des Investors gegenüber den Gemeinderäten kommt, wie Wolfsperger in seiner Dokumentation schildert.

Bei seinen Recherchen habe er lernen müssen, formuliert Wolfsperger schon als er sich zu Beginn des Films auf der Fähre seiner alten Heimatstadt wieder einmal annähert, dass wichtige kommunalpolitische Entscheidungen hinter verschlossenen Tüten vorbereitet, ja de facto festgelegt würden. Mindestens als Mahnung für Überlingen, wollte dies nicht nur eine Zuschauerin verstanden wissen. Zwar droht dem Kino hier keine unmittelbare Gefahr durch eine Drogerie, doch wer sich an die Diskussionen um das Thema Kultur erinnert, kann sich an ähnlichen Fatalismus erinnert fühlen.

Noch hat es die Konstanzer Studentin Jessica Bentsche, einstige Aktivistin bei den Protestaktionen zum Erhalt des „Scala“, vorgezogen, zum Wohnen die Seeseite zu wechseln und fühlt sich hier inzwischen zuhause. Auch Douglas Wolfsperger will Überlingen nicht nur schmeicheln, wenn er sagt: „Ich würde heute lieber hier wohnen.“