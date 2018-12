Cordula Mundt und ihr Chef, Günter Broeski, haben kurz vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Fast alle Kunden, die in das Überlinger Spielzeuggeschäft kommen, lassen sich gerne von den Mitarbeitern beraten. Das richtige Geschenk für das Kind zu finden, ist nicht einfach. Manche Kinderzimmer gleichen nach den Feiertagen den vollen Regalen des Fachgeschäfts. Das im Spiel versunkene Kind sucht man darin oftmals vergebens. Doch wie schenkt man richtig und vermeidet solche Situationen? Eine Expertin gibt Tipps, wie man die größten Fallstricke an Weihnachten vermeidet.

Kinder lieben Rituale

Tabea Stuck, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Überlingen, ermuntert Eltern, ihren Kindern mehr Qualitätszeit zu schenken als materielle Dinge. "Rituale sind wichtig", sagt sie. Bei ihren Kindern sei zum Beispiel jedes Jahr am Heiligen Abend die "Tierweihnacht" ein Höhepunkt. Die Familie mache jedes Jahr einen Waldspaziergang und lege Futter für die Tiere aus. "Es sind oft die immateriellen Dinge, die Kinder so lieben." Da könne jede Familie kreativ werden und ihre eigenen Rituale finden. Aus ihrer Praxis weiß die Expertin, warum es oft an Weihnachten zum Streit kommt. Ein Grund dafür seien übersteigerte Erwartungen, dass alles perfekt sein müsse. Kinder seien da viel flexibler als die Erwachsenen: "Kinder halten Unperfektes gut aus", sagt Tabea Stuck.