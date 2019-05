von SK

Wenn am kommenden Sonntag, 19. Mai, um 10 Uhr der Startschuss für den zweitägigen 5. Lake Estates Marathon in Überlingen fällt, wird auch Sportprominenz dabei sein. Der fünffache Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp hat sich angekündigt. „Ich bin froh, dass es zeitlich geklappt hat und ein so erfahrener und hochdekorierter Starter bei uns dabei sein kann“, freut sich Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. Epp sei ein Aushängeschild des Sports und biete überregional Trainingslager an. In Überlingen werde er mit Tipps und Tricks parat stehen und um 9.30 Uhr das Aufwärmprogramm übernehmen.

Überlingen Laufschuhe schnüren für den fünften "Lake Estates" Halbmarathon Das könnte Sie auch interessieren

Zudem biete er einen besonderen Anreiz, als Gruppe anzutreten. Die Gruppe mit den meisten Teilnehmern beim „Ströble Hören & Sehen Walking & Nordic Walking Lauf“ werde an einem gesonderten Termin ein Gruppen-Training mit Michael Epp absolvieren, verspricht Markus Dufner.

Der Zeitplan für Sonntag ist wie folgt: Los geht es um 10 Uhr mit dem „Ströble Hören & Sehen Nordic Walking und Walking“ über fünf Kilometer. Um 11 Uhr folgt der „La Cucina Run“ über fünf Kilometer und um 12 Uhr der „Volksbank Überlingen Lauf“ über zehn Kilometer. Um 13.30 Uhr startet der Lake Estates Halbmarathon über 21,0975 Kilometer.

Anmeldung und Infos unter http://www.halbmarathon-ueberlingen.de