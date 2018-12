Die Feiertage haben unbekannte Täter genutzt, um auf Beutejagd in mehreren Wohngebieten der Region zu gehen. Bei zwei Fällen in Uhldingen-Mühlhofen geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Hierbei entstand nur Schaden am Gebäude, gestohlen wurde nichts, wie die Eigentümer feststellten. Bei Einbrüchen in Überlingen und in Daisendorf wurde Schmuck, Bargeld und Parfüm im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, werde in allen Fällen ein möglicher Zusammenhang geprüft, könne aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden. Ob diese Straftaten gegebenenfalls mit Einbrüchen in anderen Regionen in Verbindung stehen, sei ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Fälle im Einzelnen

Uhldingen-Mühlhofen: Über eine aufgehebelte Terrassentüre hat sich ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Obere Dohle" verschafft. Die Wohnräume wurden durchsucht, jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der entstandene Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. heißt es im Bericht der Polizei. In der direkten Nachbarschaft versuchte ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr in ein Haus einzudringen. Er ging ebenfalls gewaltsam vor, schreibt die Polizei, er habe sein Tun aber erfolglos abgebrochen. Dennoch belaufe sich der angerichtete Schaden auf über 1000 Euro.

Meersburg: Das PolizeirevierÜberlingen ermittelt gegen einen 21-jährigen Mann, der in ein Schrebergartenhäuschen am Siechenweiher eingebrochen war und dort übernachtete. Der 49-jährige Gartenbesitzer bemerkte bei einem Spaziergang am Mittwoch den jungen Mann und informierte die Polizei. Tage zuvor habe der wohnsitzlose Mann bereits in anderen Hütten in der Gartensiedlung übernachtet, heißt es im Pressebericht der Polizei. Nun werde gegen den 21-Jährigen wegen "besonders schwerem Fall des Diebstahls" ermittelt.

Überlingen: Schmuck, Bargeld und Parfüm im Wert von etwa 2000 Euro erbeutete ein unbekannter Täter, der zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Brachsen" eingebrochen ist. Der Unbekannte hebelte eine Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude, in dem er die Wohnräume durchwühlte.

Daisendorf: Auf Schmuck hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der im Zeitraum von Montag, 12.30 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr, über eine aufgehebelte Terrassentüre in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße " Am Lichtenberg" eingedrungen ist. Sämtliche Wohnräume wurden von dem Unbekannten betreten und durchsucht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Zeugenhinweise erbeten

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu den beschriebenen Fällen. Sie können sich beim PolizeirevierÜberlingen unter der Telefon-Nummer 07 55 1/8 04-0 melden.