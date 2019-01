Das Spiel, das der SÜDKURIER schon seit über 20 Jahren ausrichtet, ist als Dank an die Kunden des Einzelhandels und an die Leser des SÜDKURIER zu verstehen. Sie wurden von Christoph Kubiak, regionaler Anzeigenverkaufsleiter, und Lokalchef Stefan Hilser begrüßt. „Von den Temperaturen können wir uns immer noch ein bisschen weihnachtlich fühlen“, sagte Kubiak. Er freute sich, dass die meisten Gewinner und Sponsoren trotzdem den Weg in die SÜDKURIER-Geschäftsstelle gefunden hatten. „Heute wird's spannend. Sie haben schon gewonnen, da kann man schon mal gratulieren. Jetzt kommt es nur noch darauf an, was Sie gewonnen haben“, sagte er an die Gewinner gerichtet.

Hauptpreis: Andreas Britsch von TV-Hifi-Video Kirchmann übergibt die Fernbedienung für den ersten Hauptpreis, einen hochmodernen Loewe-Fernseher, an Claudia Marschall aus Meckenbeuren. | Bild: Kleinstück, Holger

Gewinner bestimmen Preis selbst

Denn wie schon in den zurückliegenden Jahren erfolgreich praktiziert, hatte bis Dienstagabend nicht festgestanden, wer was gewinnt. Vielmehr durften sich die Gewinner ihren Preis selber bestimmen: Aus einem Topf mit den Losen der Gewinnernamen zog Mediaberaterin und Glücksfee Tina Reinhardt als erstes Claudia Marschall aus Meckenbeuren. Freudig überrascht, dass ihr Name als erstes gezogen wurde, entschloss sie sich (natürlich) für den Hauptpreis, einen ultramodernen Fernseher, den TV-Hifi-Video Kirchmann aus Nußdorf zur Verfügung gestellt hatte. Geschäftsführer Andreas Britsch hatte schon mal die Fernbedienung des 36 Kilogramm schweren Gerätes mitgebracht. „Ich habe noch nie etwas gewonnen und konnte es kaum glauben, dass mein Name zuerst fiel. Ich kann den Fernseher sehr gut gebrauchen“, sagte Marschall im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Den Hauptpreis wird sie allerdings erst nächste Woche in Empfang nehmen können, flog sie doch gestern erst einmal in Kurzurlaub nach Alicante in Spanien.

Über eine exklusive Sonnenbrille mit Echtholz der Marke RayBan freut sich Michael Hörth (Bildmitte), den Ronny Eisentraut und Elina Winsauer von Ströble Hören & Sehen gestiftet haben. | Bild: Kleinstück, Holger

Alle Gewinner stießen mit den Sponsoren und Mitarbeitern des Medienhauses mit einem Glas Sekt auf ihr Glück an, bevor sie gestärkt von einem kalten Büfett den Heimweg antraten.

Sechster Preis: Einen Einkaufsgutschein über 150 Euro übergibt Angela Reisch vom Bettenhaus Held & Menke (Mitte) stellvertretend an Christoph Kubiak und Tina Reinhardt vom SÜDKURIER. | Bild: Kleinstück, Holger

Edeltraud Moser (rechts) freut sich über einen „Two Hearts Premium“-Gutschein für zwei Personen, den Manuela Richter von der Bodensee-Therme überreicht. | Bild: Kleinstück, Holger

Zweiter Preis: Inge Wiedemann vom Schmuckgeaschäft Die Zwei (rechts) übergibt einen Ring 585/ooo Gelbgold mit Citrin im Navette-Schliff an Waltraud Baumann. | Bild: Kleinstück, Holger