Das kommende Weihnachtsfest wird etwas ganz Besonderes für Anny Hamm, ihre Familie und für die vielen Fans der wohl bekanntesten Seniorin Überlingens: Am 25. und 26. Dezember wird die 104-Jährige jeweils um 18.30 Uhr in Kai Pflaumes Sendung "Zeig mir deine Welt" in der ARD zu sehen sein.

Überlingen ARD filmt 103-jährige Anny Hamm bei Büttenrede im Renker Das könnte Sie auch interessieren

Reise ins Sauerland

Der bekannte Entertainer Kai Pflaume war bereits im Sommer mit seinem Team an den Bodensee gereist (der SÜDKURIER berichtete). Anny Hamm fuhr ihrerseits nun am Dienstag ins Sauerland, um sich dort mit den anderen fünf Darstellern zu treffen, die ebenfalls in der Weihnachtssendung "Zeig mir deine Welt" zu sehen sein werden. "Ich habe mir dazu das Okay meines Hausarztes eingeholt, denn es ist ja doch eine ganz schöne Reise", erzählte Anny Hamm. Begleitet wurde sie auf der Fahrt von ihrer Tochter Rosemarie Wellern. Ihr Arzt habe ihr die Reise gerne erlaubt, verriet die Fastnachterin Anny Hamm, die am 1. November ihren 104. Geburstag gefeiert hatte, weiter. Sofern sie sich dazu in der Lage fühle und darauf freue, gebe es keine Einwände, habe der Arzt ihr gesagt.

Überlingen Kai Pflaume mit seinem Drehteam in Überlingen: Ein Besuch bei der wohl ältesten Büttenrednerin Deutschlands Das könnte Sie auch interessieren

Große Freude im Familienkreis

Der Ausstrahlung der Sendung blickt Anny Hamm gespannt entgegen. "Das ist doch etwas ganz Besonderes", sagte sie. Die Freude über den Fernsehauftritt sei im Familienkreis umso größer, nachdem der geplante Dreh für den Kinofilm "Century of the Woman" ("Zeitalter der Frauen") des Berliner Regisseurs Uli Gaulke aufgrund von fehlenden Sponsorengeldern abgesagt worden sei, wie Anny Hamm im Gespräch enttäuscht erzählte.

Wunsch geht nach 100 Jahren in Erfüllung

Anny Hamm hatte schon als Kind davon geträumt, einmal eine große Schauspielerin zu werden. In eine Gardine eingewickelt habe sie vor dem Spiegel gestanden und sich ihr zukünftiges Leben als Bühnenstar vorgestellt, erzählte sie. Das sei 1918 gewesen. Dass sich ihr Traum heute, 100 Jahre später, auf diese Art erfüllen soll, macht Anny Hamm überglücklich: "Ja, wer hätte das gedacht, ich habe nichts hinzugetan, danke Gott für mein langes Leben. Ich weiß jetzt, Träume können in Erfüllung gehen, man soll nur fest daran glauben", sagte sie.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein