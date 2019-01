Wie so oft im Leben, kommt's auch hier auf die Perspektive an: Wer in diesen Tagen zu der vor der Überlinger Uferpromenade liegenden Bareselinsel übersetzt, der fühlt sich wie in Cornwall. Wie auf dem grün leuchtenden Zipfel im Südwesten Englands, wo Autorin Pilcher Schnulzfilme drehen ließ. Hier, auf diesem grünen Eiland vor Überlingens Südküste, spriest das Gras, man hört es förmlich wachsen, als hätte Eventmanager Weigelt eine Weide angelegt, auf der alle vom Eis geholten Kühe grasen dürfen.

Dort, gegenüber seiner Eisbahn, wo in den letzten Wochen Weigelts Glaspalast gestanden hatte, spriest nun das frische Grün. Sichtbar wurde es, nachdem ein Kran den Pavillon vom Platz gehoben hatte. Der Inselrasen weckt förmlich Sehnsucht auf die Landesgartenschau. Wer sich ehrfürchtig klein macht, wie ein Frosch, der sieht das grüne Herz des Eventmanagers.

Fast wie ein Golfplatz: Die Bareselinsel nach dem Abbau der Weigelt-Lounge. | Bild: Jäckle, Reiner

Wer sich aber groß wie Weigelt macht und den neu bestellten Acker von oben herab betrachtet, der sieht auf einen Blick, dass es halt doch nur ein paar Halme sind, die hier dem kalten Winter die lange Nase zeigten. Bald werden sie das Gelb der FDP annehmen und die Welt ist wieder in Ordnung. Wie gesagt, alles nur eine Frage der Perspektive. Lasst Gras drüber wachsen!