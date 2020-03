Überlingen vor 16 Minuten

Wegen Corona: Ralf Ochs bläst den Schnuppertag an der Musikschule ab

Instrumente ausprobieren: Das sollte eigentlich am Samstag in der Städtischen Musikschule angeboten werden. Zum Schutz vor einer Verbreitung des Corona-Virus‘ sagt die Musikschule den Termin am Samstag ab. Ochs bittet um Verständnis und erklärt die Gründe, die für eine Absage sprechen.