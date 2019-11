Grundlagen für die Entwicklung eines Überlinger Wohnbaulandmodells verspricht sich die Stadtverwaltung von einer Wohnbedarfsanalyse und einem Handlungskonzept Wohnen, die die Bonner Beratungsfirma Empirica jetzt dem Gemeinderat vorstellte.

Teil zwei zum Verkehrskonzept

Die wichtigsten Aussagen dieser 70-seitigen Studie werden den Bürgern am Dienstag, 10. Dezember, bei einer Einwohnerversammlung im Kursaal präsentiert, deren zweiter Teil sich mit dem Verkehrskonzept für die Landesgartenschau befassen wird (18 Uhr).

Überlingen Wohnraum für Überlingen: Gemeinderat ist vom Konzept für „Südlich Härlen“ angetan Das könnte Sie auch interessieren

Ganz überraschend waren die Erkenntnisse der Analyse zwar nicht, wenn sie ein Defizit an jungen Familien und eine hohe Quote an älteren Menschen, eine große Nachfrage und ein hohes Preisniveau ausmachte. Dagegen stellt sie in ihren Empfehlungen mit besonderen Quartierskonzepten einige zukunftsträchtige Modelle vor, die Vorbild für die Stadt sein könnten. Ebenso Beispiele, wie bei einem im Alter reduzierten Wohnflächenbedarf, angemessene Alternativen angeboten werden können.

Wohnbaulandpotenzial liegt bei 29 Hektar

Das aktuelle Wohnbaulandpotenzial der Stadt summiert die Analyse auf 29 Hektar, wobei hier Südlich Härlen und Nördlich Hildegardring mit der BGÜ-Bebauung schon enthalten sind.

Überlingen Allerorts eine Großbaustelle: So rasant verändert sich Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Enthalten sind hier unter anderem auch eine Fläche am Grafenholzweg (drei Hektar) und der Bereich der Schrebergärten zwischen Rauensteinstraße und Oberer St. Leonhardstraße (2,5 Hektar). Da Teile davon im Außenbereich liegen, will die Stadt Überlingen hier Paragraf 13b des Baugesetzbuches, der nur bis 31. Dezember gültig ist und ein beschleunigtes Verfahren ermöglicht.