Pfarrer Bernd Walter (48) wird neuer Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Überlingen. Er nimmt am 2. Dezember seinen Dienst auf, bisher war er Pfarrer der Seelsorgeeinheit Eutingen bei Pforzheim.

Überlingen Karl-Heinz Berger: Ein politischer Priester mit Ecken und Kanten geht in den vorzeitigen Ruhestand (mit Interview) Das könnte Sie auch interessieren

Diese von Erzbischof Stephan Burger beschlossene Personalie wurde nahezu zeitgleich in den Sonntagsgottesdiensten von Eutingen und Überlingen bekannt gegeben. Bernd Walter folgt auf Pfarrer Karl-Heinz Berger, der mit 65 Jahren vorzeitig den Ruhestand angetreten hat.

Das gotische Überlinger Münster mit seiner 50 Jahre alten Nikolausorgel. | Bild: Hilser, Stefan

Der 48-jährige Bernd Walter wurde 1970 in Bühl geboren und am 13. Mai 2001 zum Priester geweiht. Nach Walters Vikarszeit in Lauda und der Tätigkeit als Dekanatsjugendseelsorger im ehemaligen Dekanat Lauda war er von 2004 bis 2006 Vikar in Wiesloch.

Seit September 2006 ist Bernd Walter Leitender Pfarrer der Pfarreien Niefern-Öschelbronn und Pforzheim-Eutigen, seit Dezember 2012 zusätzlich stellvertretender Dekan im Dekanat Pforzheim.

Zu Walters neuem Aufgabengebiet in der Seelsorgeeinheit Überlingen gehören rund 9000 Katholiken in den Pfarrgemeinden St. Nikolaus (Münsterpfarrei), Andelshofen, Lippertsreute, Owingen und Billafingen.

In einem Brief, den Dekan Peter Nikola am Ende der Sonntagsmesse im Überlinger Münster verlesen ließ, weist er darauf hin, dass Bernd Walter zum 1. Advent seinen Dienst in Überlingen beginnt. Weitere Daten, wie zum Beispiel die Investitur (Amtseinsetzung) noch nicht bekannt seien. Wie Nikola verlesen ließ, hätte er diese Nachricht gerne persönlich überbracht, er habe am Freitag vor einer Woche jedoch einen Unfall mit einer schweren Beinverletzung erlitten. Nikola, Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Salem, teilte mit: "Ich hoffe, dass ich bis Ende Oktober wieder auf den Beinen bin."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein