Im Prozess um den mutmaßlichen versuchten Mord eines Überlingers an seiner Ehefrau säen unter anderem die Zeugen Zweifel an der Version des Angeklagten. Dieser hatte vor dem Landgericht Konstanz angegeben, seine Frau nur aus Versehen im März dieses Jahres in der Überlinger Rauensteinstraße mit dem Auto gerammt und dabei schwer verletzt zu haben.

Auffällig dabei ist, dass der Mann erst kurz vor dem Vorfall erfahren haben soll, dass seine Frau die Scheidung eingereicht und sich eine neue Wohnung gesucht hatte. Die Geschädigte selbst erzählte in der ersten von insgesamt zwei Verhandlungen, ihr Ehemann sei eifersüchtig gewesen, habe sie kontrolliert und sei ihr sogar gefolgt, wenn sie unterwegs war. Auch habe er ihr gedroht, er werde ihr die Beine brechen.

Der 49-Jährige spricht von einem Unfall. Unter anderem soll sich sein Fuß während des Zusammenstoßes zwischen Gaspedal und Bremse eingeklemmt haben, außerdem habe die Sonne seine Sicht eingeschränkt.

Blendung unwahrscheinlich

Ein Polizeibeamter, der damals zur Unfallaufnahme hinzugerufen wurde, hielt vor Gericht eine Blendung durch frontale Sonneneinstrahlung dagegen für unwahrscheinlich. Auch von der Seite aus sei die Sonne zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nicht niedrig gestanden. Auch ein Kriminalbeamter, der angefordert worden war, weil der Vorfall den Beamten vor Ort verdächtig erschien, sagte in der Verhandlung aus, dass die Sonne von hinten kam und den Angeklagten nicht geblendet haben könne.

Die Rauensteinstraße: Hier war es zu dem Vorfall gekommen. | Bild: Marinovic, Laura

Zudem soll der 49-Jährige seine Angaben bei den Vernehmungen geändert haben. Einem der Beamten zufolge soll der Angeklagte zunächst gesagt haben, er habe seine Frau gar nicht gesehen, später wolle er beobachtet haben, wie seine Frau ausstieg und zur Vorderseite ihres Wagens lief. Einem anderen Polizisten gegenüber soll der 49-Jährige vor Prozessbeginn nicht erwähnt haben, dass sein Fuß zwischen Bremse und Gaspedal feststeckte.

Nicht nach Frau erkundigt

Mehreren Zeugen soll auch eine ungewöhnliche Reaktion des Angeklagten auf den Zusammenstoß aufgefallen sein: Sie berichteten von einer Teilnahmslosigkeit des Mannes. Er soll emotionslos abseits des Unglücksorts gestanden haben. „Bisher habe ich das so nicht erlebt“, verglich ein Polizist das Verhalten des Angeklagten mit Beobachtungen im Zusammenhang mit anderen Unfällen. Ein Kriminalbeamter sagte außerdem aus, der Angeklagte habe sich in den Vernehmungen nicht nach seiner Frau erkundigt.

Allerdings soll der 49-Jährige sich gegenüber einigen Zeugen direkt als Fahrer des Geländewagens zu erkennen gegeben und sich nicht aus der Rauensteinstraße entfernt haben.

