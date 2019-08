Nach der Handaufzucht in Überlingen im vergangenen Jahr, wurde die Kolonie der Waldrappen dieses Jahr in Heiligenberg aufgezogen. Die Tiere sind an die Nähe zu ihren Ziehmüttern gewöhnt und folgen ihnen, wenn sie mit einem motorisierten Gleitschirm vorausfliegen.

Die geplante Alpenüberquerung steht in den nächsten Tagen an. Ziel ist es, dass die Waldrappen eines Tages selbstständig zurück an den Bodensee fliegen, um anschließend ihrem Nachwuchs auf natürliche Weise den Flug ins Überwinterungsgebiet zu weisen.

Bild: Jürgen Gundelsweiler

Letztlich soll, mit finanzieller Förderung der EU, ein in der Natur ausgestorbener Vogel wiederangesiedelt werden.