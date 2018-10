Überlingen – Im Wald arbeiten, Pferdeboxen ausmisten, Äpfel auflesen, Kaffee und Kuchen servieren oder ein Konzert auf die Beine stellen – der Kreativität, mit der sich Waldorfschüler am WOW-Day, dem "Waldorf One World-Day", beteiligen, sind keine Grenzen gesetzt. Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners haben das Projekt ins Leben gerufen. Ziel ist, Mittel zur Entwicklung der Waldorfpädagogik aufzubringen und damit benachteiligten Kindern Zugang zu ganzheitlicher Bildung zu ermöglichen. Gewünschter Nebeneffekt: Die Fundraising-Aktionen sollen bei den Schülern ein Bewusstsein für die gesellschaftlichen Ungleichverhältnisse in der Welt wecken.

Überlinger Schule seit 1994 dabei

Die Freie Waldorfschule Überlingen beteiligt sich seit 1994, dem Gründungsjahr des WOW-Days, an der aus Norwegen stammenden Initiative. Organisiert wird der jährliche Aktionstag von der Schülervertretung. Sie lud zu Beginn des Schuljahrs verschiedene Referenten ein, die den Klassen hilfebedürftige Einrichtungen vorstellten. Allen Initiativen gemein ist eine Verbindung zur Überlinger Waldorfschule. "Letztendlich entscheidet jede Klasse für sich, wohin ihr Erlös fließt", erläutert Verbindungslehrer Peter Gimmi. "Der Arbeitseinsatz ist freiwillig. Wer nicht mitmachen will, drückt die Schulbank."

Peter Gimmi, Verbindungslehrer an der Freien Waldorfschule Überlingen: "In der Vorbereitung zum WOW-Day ist viel Eigeninitiative gefragt. Jeder Schüler sucht sich selbst eine Arbeit oder Aktion und kontaktiert die entsprechenden Sponsoren." | Bild: Manuela Klaas

Teilnehmen können Schüler der Klassen 8 bis 12. Sie erhielten für die Jobsuche einen Informationszettel und auf Wunsch einen Musterarbeitsvertrag, der alle wichtigen Informationen für den potenziellen Arbeitgeber auflistet. "In der Vorbereitung zum WOW-Day ist viel Eigeninitiative gefragt", betont Peter Gimmi. "Jeder Schüler sucht sich selbst eine Arbeit oder Aktion und kontaktiert die entsprechenden Sponsoren."

Projekte in Südafrika, Kolumbien, Ghana und Nepal

Weltweit nehmen inzwischen über 200 Schulen aus 35 Ländern teil. Die Spenden der Überlinger Waldorfschüler gehen in diesem Jahr an das Sozialprojekt Vulamasango ("Offene Türen") für Waisenkinder in Kapstadt, das von einem ehemaligen Überlinger Schüler gegründet wurde, an die Fundación Arca Mundial, ein Heim für Menschen mit Behinderungen in Kolumbien, das Cosmos-Centre in Ghana, eine heilpädagogische Einrichtung für Kinder mit Behinderungen, sowie die Initiative Shanti Sewa Griha in Nepal, die eine Vielzahl von Einrichtungen vereint, die Sozialarbeit für Menschen am Rand der Gesellschaft leisten.

Konzert zum Abschluss des Projekts

Raphael Allgöwer probt für das abschließende Konzert im großen Saal der Waldorfschule. | Bild: Manuela Klaas

Raphael Allgöwer (15), Schüler der 10. Klasse, ist Schülervertreter und gehört ebenfalls zu den Organisatoren des WOW-Days. Mit anderen Schülern probt er am Aktionstag für das abschließende Konzert, das mit Band und Chor im großen Saal der Waldorfschule stattfindet. "Die Zuschauer erwartet ein explosiver Mix aus feinen, klassischen Tönen, gepaart mit Jazz, Pop und Rock'n'Roll", sagt er.

Video: Manuela Klaas

Video: Manuela Klaas

Video: Manuela Klaas

Raphael selbst spielt beim Konzert Posaune, E-Bass und singt. Musiklehrer Ingo Clauder verrät, dass auf das Publikum eine Überraschungseinlage wartet: "Raphael hat für diesen Anlass eine kleine Band gegründet, die den Zuschauern ordentlich einheizen wird." Auch Raphaels Klasse hat sich für eine Aufteilung der Spenden an alle vier Initiativen entschieden.

Für jeden Gast ein freundliches Lächeln

Marleen Mahler bereitet Speisen und Getränke vor und serviert sie. | Bild: Manuela Klaas

Marleen Mahler (14), 9. Klasse, bedient im Café Kurz in Markdorf. Brötchen belegen, Kuchen schneiden, Tee aufgießen, Speisen anrichten und servieren fallen in ihren Aufgabenbereich. Für jeden Gast hat sie ein freundliches Lächeln. "Ich möchte mit meinem Beitrag heute etwas bewirken", sagt Marleen und strahlt. "Uns geht es hier wirklich gut, was nicht überall auf der Welt der Fall ist. Vielen Kindern und Jugendlichen in armen Ländern ist Bildung gar nicht zugänglich." Marleens Klasse hat sich entschieden, das erwirtschaftete Geld zu splitten. Jedes der vier Projekte erhält 25 Prozent des Gesamtbetrags. Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Mittelstufenschülerin am WOW-Day beteiligt. Damals half sie einer befreundeten Familie beim Renovieren.

Video: Manuela Klaas

Video: Manuela Klaas

Mit Kettensäge und Flex im Wald

Manuel Zelle legt mit sechs Mitschülern einen Weg zu einer Quelle an. | Bild: Manuela Klaas

Manuel Zelle (17), Schüler der 12. Klasse, nimmt zum fünften Mal am WOW-Day teil. Er hat den Aktionstag als Schülervertreter mitorganisiert. Ihn selbst zog es in den Wald. Gemeinsam mit sechs weiteren Jungs baut er unter der Anleitung von Lehrer Matis Bockemühl eine Treppe, die den Weg einen steilen Abhang hinunter zu einer Quelle erleichtern soll. Dafür mussten mit der Kettensäge zunächst runde Baumstämme für die Stufen passend zugeschnitten werden. Dann flexten die Schüler Eisenstangen, die später zur Stabilisierung ins Holz getrieben wurden. "Die Arbeit ist abwechslungsreich und macht Spaß. Mit nur einem Tag Einsatz können wir enorm viel bewirken, da wir so viele sind. Unsere Klasse spendet die Einnahmen an das Cosmos-Centre in Ghana."

Video: Manuela Klaas

Video: Manuela Klaas

Video: Manuela Klaas

Erst Pferdeäpfel, dann Fallobst auflesen

Lena Raible (links) und Marie Möbius packen im Stall auf dem Schönberghof in Deggenhausertal mit an. | Bild: Manuela Klaas

Lena Raible und Marie Möbius, beide 14 Jahre alt und in der 9. Klasse, helfen auf dem Schönberghof in Deggenhausertal. Lena hat früher auf dem Hof Reitstunden genommen. Da lag es nahe, dass sie beim Planen des Aktionstags direkt an die Pferdepension dachte. "Die meisten Pferde kenne ich noch", stellt sie fest. Auch Marie gefiel die Idee, da sie früher ebenfalls geritten ist und ihr der Umgang mit Pferden Spaß macht. Am WOW-Day steht Boxen ausmisten und Stallgasse kehren auf dem Programm. Da es um den Hof herum aber auch Obstbaumwiesen gibt, schickt Hofbesitzer Rainer Fetzer die beiden Mädchen nach der Stallreinigung zum Äpfel auflesen. Ihre Spende geht zu gleichen Teilen an alle vier Projekte.

Video: Manuela Klaas

Video: Manuela Klaas

Video: Manuela Klaas

Der WOW-Day Seit 1994 ermutigt der WOW-Day Menschen auf der ganzen Welt, sich füreinander zu engagieren. Entstanden ist die Idee in einer Sitzung des European Council for Steiner Waldorf (ECSWE): Astrid Bjönness, damalige Vertreterin Norwegens, berichtete über den "Operasjon Dagswerk", einen Aktionstag, an dem norwegische Oberstufenschüler Geld für wohltätige Zwecke erarbeiten. Inspiriert von der norwegischen Kampagne, entwickelte sich daraus für die Waldorfschulen der WOW-Day. Die gesammelten Spenden gehen an die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, die diese zu 100 Prozent an die Projekte weiterleiten und die Verwaltungskosten übernehmen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein