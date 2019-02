von Christian Filip Bicanic

Mit der Fastnacht konnte Andrea Maier schon immer etwas anfangen. In Hochemmingen, einem Stadtteil Bad Dürrheims, lebte sie die Narretei als Mitglied im örtlichen Musikverein. Im Jahr 2002 kehrte sie ihrem Heimatort den Rücken und zog an den Bodensee. Ein neuer Arbeitsplatz führte die damals frisch ausgelernte Res­taurantfachfrau nach Überlingen, wo sie zunächst im „Schäpfle“ anfing.

Nach Arbeit im Ausland 2007 zurück an den See

Die Zeit am See war seinerzeit nur kurz, folgten doch schon bald saisonale Tätigkeiten in Australien, Neuseeland, Österreich und in der Schweiz. 2007 kam sie an den Bodensee zurück. „Ich habe durch meinen ersten Seeaufenthalt viele Überlinger kennengelernt und mich hier sehr wohl gefühlt“, erklärt Maier, die mittlerweile bei Aesculap in Tuttlingen arbeitet. Ihren Lebensmittelpunkt hat sie aber weiterhin am Bodensee.

Schnell war Maier im Vorstand aktiv

Hier kam sie 2008 mit dem Narrenverein „Alte Wieber“ in Berührung. Wenn man der Fasnet zugewandt lebt, braucht es nicht viel und man ist schnell aktiv dabei. Maier übernahm gleich kleine Vorstandstätigkeiten, war lange Zeit stellvertretender Jugendwart des Narrenvereins. Danach wurde sie stellvertretende Vorsitzende. Im vergangenen Jahr wurde die 36-Jährige dann zur Vorsitzenden des Narrenvereins gewählt.

Freude über 170 aktive Mitglieder

Sie zieht mit den anderen Vorstandsmitgliedern an einem Strang. Dazu gehöre auch, dass man stets die Zukunft im Blick habe, meint Maier, die sich aktuell über 170 aktive Mitglieder freuen kann, Tendenz steigend. „Es ist schön zu sehen, wie das alles schon Früchte trägt.“ Die „Alten Wieber“ waren mit ihrer langjährigen Vorgängerin Birgit Bertsche schon sehr aktiv, etwas, was Andrea Maier so weiterführen will.

So wird der Narrenverein zum Beispiel wieder beim Eurocarneval dabei sein, diesmal am 14. und 15. Februar im italienischen Triest. Am Schmotzigen werden sich die „Alten Wieber“ gemeinsam mit den „Überlinger Löwen“ engagieren, den Abend in der Stadt aufzuwerten. Nach einem Umzug werden drei Guggenmusiken auf der Hofstatt ein Monsterkonzert geben. Zudem wird dort auch bewirtet. „Am Fastnacht-Samstag bewirten wir dann selbst das Kolpingheim und bieten ein Hänseleeck“, verrät Maier.

Fastnachtsbeerdigung wird beerdigt

Sie verkündet noch das Aus der Fastnachtsbeerdigung. Das werde nach mehr als 25 Jahren an dieser Fasnet letztmals im bekannten Rahmen stattfinden. „Das ist auch der schlechten Resonanz geschuldet“, sagt Maier. Der Aufwand lohne sich nicht. „Das Thema ist aber nicht gestorben. Wir werden beraten, wie es da künftig weitergehen kann“, versichert Andrea Maier. Jenseits der närrischen Zeit wandert sie gern, Fahrrad fährt, genießt den See und ist im Sommer sehr oft im Strandbad anzutreffen.