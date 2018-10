Überlingen – Der in Überlingen lebende emeritierte Architektur-Professor (BDA) Christian P. Rassaerts regt dazu an, für das Areal ein Sondergebiet auszuweisen "für kreatives Bauen". Rassaerts gegenüber dem SÜDKURIER: "Trivialer Wohnungsbau wäre dann nicht mehr möglich." Stattdessen könne über einen Architektenwettbewerb nach "Lösungen für ein Leuchtturmprojekt" gesucht werden, bei dem ökologisches und zukunftsweisendes Wohnen entstünde.

Als Beispiel verweist Rassaerts auf das in Mailand stehende . "Man muss die Blinden sehend machen", findet Rassaerts, der damit die Debatte um Wohnungsbau in Überlingen um eine Nuance reicher machen wolle. Wünsche der Stadt sollten durch eine Satzung in Baurecht zementiert werden. "Ein Drittel sozialer Wohnungsbau, ein Drittel normales Bauen und das obere Drittel als Luxuswohnungen."

CDU: Nicht realisierbar

"Etwas verwundert", so die Überlinger CDU-Fraktion, sei sie über die Diskussion um die Pläne zur Bebauung des Telekomturms. "Bereits unmittelbar nach der ersten Vorstellung dieser Überlegungen war sich die CDU einig, dass diese Pläne nicht realisierbar sind." Ihre Auffassung hätten Mitglieder der CDU-Fraktion einer Interessengemeinschaft mitgeteilt, "noch bevor die Planungen öffentlich wurden", so ihr Pressetext. Eine deutliche Mehrheit des Gemeinderats teile diese Auffassung, weshalb nach CDU-Meinung diese Überlegungen nicht weiter verfolgt würden. "Hochhausplanungen können städtebaulich nicht beliebig an jedem Ort vorgenommen werden." Eine Bebauung des Geländes sei aber erwünscht, laut CDU "im Interesse einer sinnvollen Nachverdichtung".

SPD: Kompromiss mit Anwohnern

Wie berichtet, organisiert die SPD am, Samstag, 6. Oktober, 10 Uhr, am Telekomgebäude ein Bürgergespräch und lud dazu dezidiert "Anwohner, Vereine und Eigentümer" ein. Im SÜDKURIER-Bericht, so die SPD, sei der Eindruck erweckt worden, sie interessiere sich beim Bauvorhaben auf dem Telekomgelände nicht für die Anliegen der Wohnungssuchenden. "Dieser Darstellung möchten wir widersprechen."

Überlingen Mieterbund in der Hochhausdebatte rund um den Überlinger Telekomturm: "Für alle bauen, auch in die Höhe" Das könnte Sie auch interessieren

Die Pressemitteilung: "Dass die SPD sich für mehr bezahlbaren Wohnraum in Überlingen einsetzt, ist selbstverständlich und hinlänglich bekannt." Gerade aus diesem Grund wolle man mit den Anwohnern und allen am Projekt Beteiligten "schnellstmöglich" einen Kompromiss finden, weil nur so sichergestellt werden könne, dass das Gelände zeitnah weiterentwickelt wird. "Nur so entsteht dann auch bezahlbarer Wohnraum."

Diskussionen um die Zukunft des von der Telekom genutzten Sendeturms in der Langgasse in Überlingen. Der Eigentümer erwägt die Ummantelung mit einem Wohnturm. | Bild: Hilser, Stefan

Städtetag: Nur in größeren Städten ein Thema

Gerhard Mauch ist Dezernent beim Städtetag Baden-Württemberg, zuständig für den Baubereich. Dem SÜDKURIER sagte er: "Hochhäuser sind grundsätzlich nicht schlecht, wenn sie von der Gestaltung her anmutend sind und keine erdrückende Wirkung auf die Umgebungsbebauung haben. Das kann aber nur in größeren Städten ein Thema sein, wo sie in das Gesamtkonzept eingebunden sind."

Telekomturm vor Münsterturm in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein