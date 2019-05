Auch in Überlingen legten die Grünen bei der Europawahl stark zu. Sie überholten die CDU und sind nun stärkste Kraft, die SPD dagegen musste deutliche Stimmenverluste hinnehmen. Hauchdünn ist der Vorsprung für die Grünen.

Die Themen Umwelt- und Klimaschutz haben ganz offensichtlich auch die Menschen in Überlingen zur Teilnahme an der Europawahl motiviert. Ähnlich wie beim bundesweiten Ergebnis legten auch in Überlingen die Grünen zu. Sie kommen nach dem vorläufigen