Überlingen vor 1 Stunde

Vorfreude auf die Nikolaustage: Das planen die Organisatoren der ökumenischen Veranstaltungen in Überlingen

Die Nikolaustage beginnen am 29. November. Pfarrer Bernd Walter will einen Zivilcourage-Preis ins Leben rufen. Was es damit auf sich hat und einen Überblick über das Programm haben wir für Sie zusammengestellt.