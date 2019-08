von Lothar Fritz

Erika und Egon Strasser haben ihre diamantene Hochzeit im Kreis ihrer Familie gefeiert. Die Geburtsorte der Eheleute lagen extrem weit auseinander. Egon Strasser wurde 1935 in einer alt eingesessenen Überlinger Familie geboren. Seine Frau Erika kam 1939 in Schlesien, in einem kleinen Ort bei Breslau auf die Welt.

Robert Dreher (rechts) gratulierte in Vertretung des Oberbürgermeisters dem Ehepaar Erika und Egon Strasser zur diamantenen Hochzeit und überreichte die Urkunde des Ministerpräsidenten. | Bild: Lothar Fritz

Als Kinder erlebten sie noch die Schrecken des Krieges. Er erinnert sich genau an den blutroten Himmel über dem stark zerstörten Friedrichshafen. Erikas Schicksal war grausamer. Ihr Vater und ihre Schwester starben im Krieg, als sie auf der Flucht vor der russischen Armee waren.

1956 kam Erika Strasser nach Überlingen

Zuerst kam die Restfamilie bei einer Tante in Brandenburg unter, danach flüchteten sie über die grüne Grenze aus der Sowjetzone in den Westen nach Braunschweig. 1956 landeten sie schließlich in Überlingen, wo Erika Strasser eine Anstellung als Hilfskraft in der Schule Spetzgart fand.

Eine teure Hochzeitsreise konnten sie sich nicht leisten

Egon Strasser erlernte das Malerhandwerk, wechselte nach einigen Jahren zur Post, wo er als Beamter einen eigenen Zuständigkeitsbereich leitete. Kennengelernt haben sich Erika und Egon Strasser bei den beliebten Tanzveranstaltungen im „Bürgerbräu“. Nach der standesamtlichen Hochzeit wurden sie im Münster getraut. Eine teure Hochzeitsreise konnte sich das junge Paar damals nicht leisten. Gefeiert wurde zu Hause.

Überlingen Ehepaar schaut auf 60 gemeinsame Jahre zurück Das könnte Sie auch interessieren

Die Eltern von drei Kindern haben inzwischen auch fünf Enkel und zwei Urenkel. Die Familie lebte zufrieden im großen Postgebäude in der Mühlenstraße. Egon Strasser ist in der Stadt eine bekannte Persönlichkeit, aktiv in der Feuerwehr, 35 Jahre und Gründungsmitglied beim Spielmannszug, aktiv auch im Angelsportverein und Mitglied der Narrenzunft.

Erwartungen für Landesgartenschau?

Angesprochen auf seine Erwartungen für die Landesgartenschau, sagte er: “Ich bin zuversichtlich, dass alles gut funktioniert.“