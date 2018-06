"Eine Lösung mit Augenmaß" resümierte der SÜDKURIER am 21. Juni 1993 nach der feierlichen Wiedereröffnung des renovierten und erweiterten Kursaals und zitierte damit den damaligen Landrat Siegfried Tann. Ihre komplette erste Lokalseite widmete die Zeitung dieser für die Stadt wichtigen Veranstaltung. Schließlich war es der Schlusspunkt hinter einer lange währenden Kontroverse zwischen Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Reinhard Ebersbach, dem Gemeinderat und einer Bürgerinitiative.

Kursaal stand schon auf der Streichliste

Zugleich war es die Auferstehung eines schon dem Tod geweihten Gebäudes. Ebersbach und ein Teil des Gremiums hatten den Kursaal Ende der 1980er Jahre schon auf der Streichliste und der Abrissbirne zugedacht. Stattdessen sollte im östlichen Kurgarten ein modernes Kongresszentrum entstehen, dessen Dimensionen mit einem Stangengerüst deutlich gemacht wurden. Doch die ehrgeizigen Pläne wurden vom größten Teil der CDU ebenso bekämpft wie von den Grünen. Schließlich scheiterten sie an einem Bürgerentscheid im Sommer 1988.

Ensemble-Lösung war geboren

Die Karten mussten neu gemischt werden und für den inzwischen zum Kulturdenkmal der 1950er Jahre avancierten Kursaal musste ein Konzept zur weiteren Nutzung erarbeitet werden. Geboren wurde damals die sogenannte Ensemble-Lösung in Kombination mit der ehemaligen Kapuzinerkirche, die allerdings erst zehn Jahre später erstmals als Veranstaltungsort zu Ehren kommen sollte und nun vor einer umfangreichen Sanierung steht.

OB beschrieb Lösung als Kompromiss

In seinem Kommentar zollte Redaktionsleiter Georg Exner einer Lösung aus Alt und Neu Respekt, die sich harmonisch in das Umfeld einfüge. Doch sprach er auch die offene Parkplatzfrage an, die erst mehr als sieben Jahre später mit dem Bau des Torhauses gelöst werden sollte. Als Kompromiss beschrieb Reinhard Ebersbach damals das Ergebnis und gab zu Bedenken, dass der Saal für Theateraufführungen nicht optimal geeignet sei.

Drei Tage lang wurde gefeiert

Drei Tage lang feierte Überlingen seinen neuen Kursaal. Auf den Festakt am Samstag folgten am Sonntag Konzerte des Schulorchesters des Gymnasiums, der Jugendkapellen und der Jazzband der Stadtkapelle sowie eines Bläserquintetts des Südwestfunks. Am dritten Abend gastierte die Südwestdeutsche Philharmonie aus Pforzheim.

Fans von Mark Keller stürmten die Bühne

Auf der Bühne stand am 19. Juni 1993 einer, dessen TV-Karriere mit der Serie "Sterne des Südens" eben begonnen hatte: Mark Keller begeisterte mit der Band "Kir Royal" die Gäste und machte dem neuen Kursaal mit seiner Musik eine "Liebeserklärung", wie der SÜDKURIER schrieb. Seine Fans stürmten die Bühne und First Lady Jutta-Maria Ebersbach durfte Keller als bekennende Verehrerin die Blumen überreichen.

