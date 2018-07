Endlich Ferien! Seit April brennt die Sonne vom Himmel, während Baden-Württembergs Schüler in schattigen Klassenräumen büffelten. Damit ist für die kommenden sechseinhalb Wochen Schluss. Sonne, Strand und See genießen heißt es ab Mittwoch. Auch für die Lehrer. Doch bevor es in die Sommerfrische geht, gibt es Zeugnisse. Rektoren und Lehrer aus der Region erinnern sich zum Schuljahresende an die eigene Schulzeit und die damit verbundene Beurteilung. Und sie geben den Schülern gute Wünsche für eine unbekümmerte Zeit und so manchen Tipp mit in die Ferien.

Schulleiterin Silke Dimmeler beim Durchblättern ihrer Zeugnisse. In der Grundschule sah es noch ganz gut aus, da steht im Zeugnis keine schlechtere Note als eine Zwei, konstatiert sie. | Bild: Manuela Klaas

Beim Blick in ihre alten Zeugnisse schmunzelt die Leiterin der Grundschule Hagnau Silke Dimmeler. "In der Grundschule sah es noch ganz gut aus, da steht im Zeugnis keine schlechtere Note als eine Zwei", verrät sie. "Doch schon in der fünften Klasse passierte es, dass ich manche Dinge nicht mehr ganz so gut konnte. Beim ersten Vokabeltest in Latein flossen sogar Tränen", erinnert sich die heutige Rektorin. "Der Sprung von der Grundschule in die weiterführende Schule war eine ganz schöne Umstellung."

Schulzeit in guter Erinnerung

Dennoch hat sie die Zeit am Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen in guter Erinnerung. "Es gab aber auch Phasen, in denen mir die Schule nicht mehr ganz so wichtig war und meine Noten erheblich schwankten." Beim weiteren Durchblättern der Zeugnisse konstatiert Dimmeler: "In Musik hatte ich immer eine Eins. Neben Sport war Musik mein absolutes Lieblingsfach. Geschichte hingegen lag mir überhaupt nicht." Ihren Erstklässlern, die jetzt in die Ferien starten, wünscht Dimmeler schönes Wetter zum Baden und dass sie sich entspannen. Aber auch, dass sie viel lesen und sich irgendwann wieder auf die Schule freuen. "Nur Ferien zu haben, ist auf die Dauer langweilig."

Haupt- und Grundschullehrerin Ute Schubert mit ihren Zeugnissen aus Grundschule (rot-schwarzer Umschlag) und Gymnasium (grün) sowie dem Oberstufen- und Abiturzeugnis (gelb). | Bild: Manuela Klaas

Klassenlehrerin Ute Schubert entlässt die Hagnauer Viertklässler in die Ferien. "Ich wünsche ihnen, dass sie mit viel Neugier ihre weitere Schullaufbahn angehen. Doch zunächst sollen sie ihre Ferien genießen, um mit Schwung, Elan und Ausdauer ins neue Schuljahr zu starten. Es wird spannend für alle werden." Befragt nach der eigenen Schulzeit sagt sie: "Mathe und Musik zählten schon immer zu meinen Lieblingsfächern, aber auch Naturwissenschaften, die man verstehen konnte, waren mein Ding.

"Reine Lernfächer mochte ich nicht"

Reine Lernfächer mochte ich hingegen nicht", verrät Schubert. "Bei mir stand das Verstehen im Vordergrund, ansonsten war ich recht minimalistisch unterwegs." Freimütig gesteht sie: "Besonders gern bin ich nicht zur Schule gegangen." Dennoch ist sie Lehrerin geworden. "Weil ich gern mit Kindern arbeite. Der strukturierte schulische Ablauf hat mich nie begeistert."

Hans Weber, Schulleiter des Überlinger Gymnasiums, mit seinem Abiturzeugnis. Zwei seiner damaligen Lieblingsfächer, Deutsch und Gemeinschaftskunde, unterrichtet er heute. | Bild: Manuela Klaas

Hans Weber, Schulleiter des Überlinger Gymnasiums, wünscht seinen Schülern in den kommenden Wochen schöne Ferienerlebnisse, die freie Zeit mit Freunden und der Familie zu genießen und das zu tun, was man sich schon lange vorgenommen hat. Aber auch, dass die Schüler die Freude mitnehmen, wenn sie mit dem Schuljahresabschluss zufrieden sind. Mit etwas Distanz kann man dann auch auf die Dinge sehen, die einem schwerer fielen und herausfinden, wie diese im nächsten Jahr besser gelingen könnten. Wichtig sei, dass jeder Einzelne das Positive, das in ihm steckt, entdeckt und zugleich lernt, mit Misserfolgen gut umzugehen, idealerweise mit Menschen, die ihm dabei helfen. "Noten geben nur einen kleinen Teilaspekt der Persönlichkeit wider.

Stumpfes Auswendiglernen lag ihm nicht

Jedes Kind und jeder Jugendliche hat Eigenschaften, die so kostbar sind, dass man den Fokus darauf legen sollte", gibt Weber zu bedenken. Rückblickend auf die eigene Schulzeit bezeichnet der Schulleiter Deutsch, Gemeinschaftskunde und Geschichte als seine Lieblingsfächer. "Der Umgang mit Sprache, andere Gedanken kennenzulernen, politische Zusammenhänge zu verstehen und eigene Gestaltungsmöglichkeiten zu sehen, haben mich schon immer fasziniert. Aber ich fand auch Naturwissenschaften wie Physik und Biologie spannend. Was mir nicht lag, war stumpfes Auswendiglernen."

Englisch- und Ethiklehrer Maximilian Röhricht mit Zeugnis und Klassenfoto aus der fünften Klasse. Damals reichte es in Englisch nur zu einem "Ausreichend". | Bild: Manuela Klaas

Maximilian Röhricht unterrichtet Englisch und Ethik am Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG). "Mein schlechtestes Zeugnis stammt aus der fünften Klasse", berichtet der heutige Lehrer. "Damals hatte ich in Englisch eine Vier. Acht Jahre später habe ich das beste Englischabitur meines Jahrgangs gemacht. Mein Lieblingsfach war jedoch Ethik." Ungern erinnert sich Röhricht hingegen an sein Matheabitur: "Eigentlich hatte ich intensiv gelernt, im Vorfeld jedoch beschlossen, Pyramide und Trapez auszuklammern, da beides seit Jahren nicht mehr im Unterricht behandelt worden war.

Am Strand ruhig einmal etwas lesen

Doch die Aufgaben im schriftlichen Abi drehten sich um exakt diese beiden geometrischen Formen. So gab ich relativ schnell ab und erhielt ganze zwei Punkte, was eine große Diskrepanz zur Vornote darstellte." Seine Schulferien verbrachte er oft am Bodensee. "Mit 14 Jahren habe ich in Überlingen meinen Segelschein gemacht." Die Empfehlung an seine Schüler für die Ferien: "Es gibt Studien, die besagen, dass man bei sechs Wochen Nichtstun sechs bis acht IQ-Punkte einbüßt. Also am Strand ruhig einmal etwas lesen, das den eigenen Horizont erweitert."

Rektor Philipp Strack beim Unterzeichnen eines diesjährigen Schülerzeugnisses. Seine eigenen Zeugnisse liegen auf dem Dachboden seines Elternhauses in Schleswig-Holstein. | Bild: Manuela Klaas

Die Zeugnisse von Philipp Strack, Rektor am DHG Meersburg, liegen auf dem elterlichen Dachboden im schleswig-holsteinischen Plön. "Meine Noten aus der Mittelstufe möchte ich gar nicht mehr sehen", gesteht der Schulleiter lachend. "Schon in der ersten Klasse waren sich meine Eltern nicht sicher, ob aus mir jemals etwas werden würde", berichtet er augenzwinkernd. "Ich saß neben einem absoluten Raubein, gegen den ich oft mit angespitztem Bleistift gefochten habe, anstatt mich um den Unterricht zu scheren. Später ist es besser gelaufen, aber auch in der Mittelstufe war ich nicht der aufmerksamste Schüler, meist hat es aber doch ganz gut geklappt."

Zukunft bietet neue Chancen

Zu den Lieblingsfächern zählten die Naturwissenschaften und, solange die Übersetzungen nicht zu komplex waren, auch das Fach Latein. Auf die Ferien hat sich Strack immer gefreut: "Einen Großteil meiner Ferien habe ich in Steinbrüchen auf der Suche nach Fossilien verbracht. Neben den Zeugnissen gibt es zentnerweise Gestein auf dem Dachboden." Den Schülern rät Strack: "Erholt Euch und hadert nicht mit euren Noten. Das vergangene Schuljahr ist Historie, die Zukunft bietet neue Chancen. In der letzten Ferienwoche vielleicht etwas Englisches lesen und ein oder zwei Matheaufgaben lösen kann nicht schaden."

