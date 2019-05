von Sabine Busse

Wer nach Kevin Kühnerts Kapitalimuskritik in diesen Tagen den Juso-Vorsitzenden zu Gast hat, kann sich über ein volles Haus freuen. So auch SPD-Kreisvorsitzender Rainer Röver, der in seiner Begrüßung die Jugendlichen für ihr politisches Engagement lobte.

Lob für politisches Engagement

Er hatte neben Kühnert für das Podium im Kursaal Sander Frank eingeladen, der in der Überlinger „Fridays für Future“-Bewegung aktiv ist, sowie Jannis Kappelmann. Der Student aus Friedrichshafen engagiert sich bei Pulse of Europe. Den Überlinger Jugendgemeinderat vertraten Julia Sonntag und Fabienne Nejad.

Bevor die Podiumsgäste Fragen des Moderators Luca Baumann, dem Juso-Vorsitzenden im Bodenseekreis, und des Publikums beantworteten, richtete Kevin Kühnert das Wort an die Zuschauer. Dem Nationalismus erteilte er eine Abfuhr: „Die Globalisierung auf Augenhöhe funktioniert nur mit einer starken Staatengemeinschaft, nur so können wir Spielregeln vereinbaren und uns gegen Konzerne wie Google behaupten.“

Sie zeigten viel Engagement für Europa: (von links) Jannis Kappelmann, Sander Frank, Moderator Luca Baumann, Kevin Kühnert, Julia Sonntag und Fabienne Nejad. | Bild: Sabine Busse

Danach ging es um die Themen Klimaschutz und das Fehlen der jungen Generation im Parlament der EU, wo vor allem „ältere Schlipsträger“ das Sagen hätten. Alle waren sich einig, dass Europa sozialer und im Alltag der Menschen präsenter werden muss. Auf die Frage, was für sie Europa bedeute, antwortete Julia Sonntag: „Europa ist für mich Sicherheit und Zusammenhalt.“ Fabienne Nejad ergänzte, dass die Entscheidungsträger zu alt und zu weit weg von den jungen Leuten sind.

Aus dem Publikum meldete sich Margot Hess aus Überlingen zu Wort. „Ich habe noch den Krieg erlebt. Das Wichtigste an der EU ist, dass es so lange keinen Krieg gab!“ Das Schlusswort von Jannis Kappelmann lautete: „Nicht immer bei jedem kontroversen Thema gleich Europa infrage stellen.“

Auch jungen Kandidaten eine Chance geben

Sander Frank möchte, dass die Jugend ernst genommen und ihr nicht immer die mangelnde Erfahrung vorgeworfen wird. Das sah Kevin Kühnert genauso und richtete einen Appell ans Publikum in Sachen Gemeinderatswahl: „Auch mal junge Kandidaten wählen und eine Chance geben und nicht immer die, die das schon seit 20 Jahren machen.“