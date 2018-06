Die Landesgartenschau ist ein landesweites Ereignis. Und so wundert es auch nicht, dass sich zu der exklusiven Führung, die am Dienstagabend geboten wurde, Leser aus dem ganzen SÜDKURIER-Vebreitungsgebiet angemeldet haben. Darunter Leser aus dem Raum Villingen-Schwenningen, die sich nach ihrer Landesgartenschau ein Bild von dem verschaffen wollten, was 2020 in Überlingen ansteht.

Hier finden Sie alle Bilder zu dieser Führung

Rund 50 bis 60 Gäste kamen mit dem Zug, der direkt im Ausstellungsgelände hält. Ein Teil des Geländes, ganz im Westen mit Blick auf Bodensee und Bodanrück, ist bereits fertig gestaltet. Die Kameras klickten, als dort, wie bestellt, am Dienstagabend die Sonne glutrot unterging.

Der Verein "Freunde der Landesgartenschau" bewirtete die Gäste, die Kommentare äußerten wie beispielsweise Bärbel Trautwein aus Meersburg: "Ich bin schon sehr gespannt darauf, was sichz hier weiter entwickelt. Das Gelände hat jetzt schon eine ganz schöne Ausstrahlung. Als die Platanen damals gefällt wurden, dachte ich auch, och, schade, die Öffnung des Geländes zum Bodensee hin finde ich jetzt aber einfach nur schön."

