1. Den Ernst der Lage anerkennen und nicht verharmlosen.

2. Keine Panik zu verbreiten, oder panisch zu handeln, sondern Vertrauen in unser Land und unsere Gesellschaft zu haben. Wenn ein Land so eine Krise gut bewältigen kann, dann die Bundesrepublik Deutschland.

Persönliche Interessen hinten anstellen

3. Jeder muss jetzt seine persönlichen Interessen hinten anstellen und seine Verhalten mit Priorität, als aufgeklärter Bürger (Unterdrückung von emotionalen Impulsen wie zum Beispiel egoistische Hamsterkäufer, Verbreitung von Fake-News,...) auf das Gemeinwohl ausrichten.

4. 100 Prozent Loyalität zu unseren Verantwortungsträgern in Politik und im Gesundheitssystem. Wenn wir deren Entscheidungen durch zum Beispiel Meinungen einzelner Experten, oder durch eine egoistische Sichtweise auf unsere Eigeninteressen (jeder muss jetzt Opfer bringen) in Frage stellen, oder ignorieren, dann gefährden wir alles. Wir müssen den Verantwortungsträgern jetzt unser Vertrauen schenken und sie uneingeschränkt in ihren Entscheidungen unterstützen und uns an die vorgegebenen Regeln halten. Zum Wohl von uns allen. Es gibt keine Alternative dazu.

5. Die Verantwortungsträger selber müssen mit unserem Vertrauen verantwortungsvoll umgehen und ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, damit sie die 100 Prozent Loyalität der Bürger fördern und darauf vertrauen können. Auch dazu gibt es keine Alternative. Sonst gefährden sie die Stabilität des ganzen Systems, indem sie Vertrauen zerstören. Das darf gerade in so einer Krise mit so großen individuellen Einschränkungen nicht geschehen. VERTRAUEN ist der Kitt, der alles zusammenhält. Das müssen wir geben und fördern. Vor dieser Verantwortung müssen gerade auch die lokalen politischen Verantwortungsträger ihr individuelles Verhalten und ihre öffentlichen Stellungnahmen überprüfen und ausrichten. Sie sind im täglichen Leben für jeden Bürger sichtbar, ihnen kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortung zu. Sie demonstrieren damit auch ihre Loyalität zu den ihnen übergeordneten politischen Verantwortungsträgern.

Fehler, die gemacht werden, auch mittragen

6. Zur Loyalität gehört aber auch eine gewisse Unerschütterlichkeit, Fehler, die gemacht werden, und die sind in so einer Situation nicht vermeidbar, mitzutragen und gemeinsam durchzustehen. Das gilt für alle! Wir müssen uns alle fair, gleichberechtigt und in Respekt vor der jeweiligen Rollen und der damit verbunden Verantwortung begegnen. DEUTSCHLAND EIN TEAM!!

7. Auf Fehler hinweisen, um gemeinsam besser zu werden ist dennoch notwendig und wir sollten damit alle offen und konstruktiv umgehen. Dabei muss Wertschätzung und Respekt gewahrt werden. Zerstörerische, destruktive, spalterische Kritik müssen wir uns für nach der Krise aufsparen. Oder bei der Gelegenheit gleich abschaffen. Auf hypothetische Fehlersuche – zum Beispiel „Hat Deutschland zu spät reagiert?“ – sollten wir auch verzichten. Solche Fragen können fachlich nicht beantwortet werden, das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Sie dienen nur der Suche nach Schuldigen, tragen aber zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation nichts bei. Wenn, dann leisten sie höchsten einen Beitrag Vertrauen zu zerstören – und das läuft der Solidarität zu wider.

Nicht Berufsgruppen unterstützen, sondern Menschen

8. Mit dem Ruf nach finanzieller staatlicher Hilfe verantwortungsvoll umgehen. Es gibt mit Sicherheit absolute Notlagen und da muss geholfen werden. Aber jeder, dessen Existenz nicht unmittelbar bedroht ist, sollte den Staat jetzt nicht in Anspruch nehmen. Das Geld ist an anderer Stelle eventuell wichtiger und auch nach der Krise werden wir Geld brauchen, um wieder in Fahrt zu kommen. (Für mich gibt es keine Berufsgruppe, die besonders zu unterstützen wäre, damit sollten wir nicht mehr argumentieren. Es gibt „reiche“ und „arme“ Künstler, „reiche“ und „arme“ Gastronomen, „reiche“ und „arme“ Sportler und so weiter. Wir müssen nicht Berufsgruppen unterstützen, sondern Menschen, die Hilfe brauchen – und auch nur die sollten sich beim Staat melden).