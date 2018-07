Johannes der Täufer zählt zu den berühmtesten biblischen Figuren. Am Jordan soll er nach Überlieferung der Evangelien nicht nur Jesus getauft haben. Kaum ein Jerusalempilger kommt daher umhin, die vermeintliche Stelle der Taufe an dem Wüstenfluss aufzusuchen. Im Wasser des Jordans tauchen täglich ganze Scharen von Menschen unter.

Es mag der eine oder andere milde gelächelt haben, als Dekanin Regine Klusmann beim Taufgottesdienst am See am Sonntag eine Flasche mit Wasser aus dem Jordan in die Höhe hielt, das sie von einer Israelreise mitgebracht hatte. Sie werde dies nun in den Bodensee schütten, sagte Klusmann, damit jeder der 26 Täuflinge auch mit etwas Jordanwasser gesegnet werde. Auf mancher Stirn schienen sich Fragezeichen zu bilden.

Denn wer Zahlen liebt und diese sich gut merken kann, der weiß vielleicht, dass der Bodensee im Normalfall etwa 50 Billionen Liter Wasser beinhaltet – mit Nullen also 50 000 000 000 000 Liter. Was soll dagegen schon ein Liter Jordan ausrichten?

Wenn man den Fall allerdings etwas genauer betrachtet, zum Beispiel auf molekularer Ebene, so kommt man irgendwann ins Grübeln, ja ins Staunen. Wir haben gelernt, dass ein Molekül Wasser die Formel H 2 O hat und das Molekulargewicht 18. Seit dem italienischen Naturwissenschaftler Amedeo Avogadro ist unbestritten, dass dann in 18 Gramm Wasser – das ist das Molekulargewicht in Gramm oder ein Mol – genau 6,023 mal 1023 Moleküle enthalten sind, mit Nullen ausgedrückt also 602 300 000 000 000 000 000 000 Teilchen. In einem Liter Wasser – vereinfacht 1000 Gramm – befinden sich nach Adam Dreisatz also 33 mal 1024 Moleküle, mit Nullen dargestellt 33 000 000 000 000 000 000 000 000. Bei so vielen Jordanmolekülen nehmen sich die paar Bodenseeliter geradezu bescheiden aus. Sprich: Würden sich die Jordanmoleküle gleichmäßig im ganzen See verteilen, so würden sich in Liter Bodenseewasser noch satte 660 Milliarden, also 660 000 000 000 Jordanwassermoleküle befinden – zumindest solange sie nicht den Rheinfall hinuntergespült wurden. Einige davon könnte jeder Getaufte abbekommen haben.

