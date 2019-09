Überlingen vor 1 Stunde

Vereine im Telekom-Haus hängen nach Auslaufen des Mietvertrags weiter in der Luft

Dieter Faulhammer und Volker Epting haben zur Verwaltung des Telekom-Hauses in Überlingen einen Verein „Haus der Vereine“ gegründet. Der Investor hatte in Aussicht gestellt, dass für die Vereine die Miete um 2 Euro pro Quadratmeter sinkt, wenn die Gebäudeverwaltung über einen zentralen Ansprechpartner läuft. Die Stadt wollte diese Aufgabe nicht übernehmen. Die Vereine im Telekom-Gebäude hoffen aber weiterhin auf Unterstützung durch die Stadt Überlingen. Sie wollen Planungssicherheit, was ihre Zukunft in dem Gebäude angeht.