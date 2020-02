Die Arbeiten zur Verfüllung der Druckrohrleitung vom Andelshofer Weiher zum Turbinenhaus am Mantelhafen durch das Stadtwerk am See sind nahezu abgeschlossen. Damit ist die Geschichte des Überlinger Wasserkraftwerks allem Anschein nach zu Ende. Der Verein Bürgerenergie Überlingen, der sich mit Nachdruck für einen Erhalt der Infrastruktur eingesetzt hatte, hat seine Hoffnungen begraben. Ende 2019 hatten die Aktiven Gespräche mit dem Stadtwerk über eine Übernahme geführt, die gescheitert sind. „Ohne eine aussagekräftige Risikobewertung konnten wir dies nicht machen, da wir ohne diese Daten keinen Versicherer gefunden hätten“, blickt Joachim Betten vom Verein Bürgerenergie zurück. Er ist Realist genug, dass auch das Stadtwerk das Wasserkraftwerk nie mehr in Betrieb nehmen wird.

Verein Bürgerenergie sieht „einige Ungereimtheiten und Widersprüche“

„Das ist nun den Bach runter“, sagt Betten. Ersparen will er den Verantwortlichen allerdings nicht, sich mit „einigen Ungereimtheiten und Widersprüchen“ auseinanderzusetzen. Die sieht auch der Landtagsabgeordnete Jürgen Keck (FDP), der als Berichterstatter des Petitionsausschusses vor Ort war (siehe rechts: „Man will es nicht“). Insbesondere die Gemeinderäte und die Vertreter im Aufsichtsrat sollten aus Sicht Bettens daraus lernen, nicht alle Aussagen unkritisch zu akzeptieren, sondern bei Entscheidungen von dieser Tragweite fundierte Begründungen vorlegen zu lassen. Das Stadtwerk hätte eigenen Angaben zufolge „weder eine Gefährdungsbeurteilung noch eine Risikoanalyse durchgeführt“, beklagen Peter Riegger, Eric Hueber und Joachim Betten im jüngsten Statement des Vereins Bürgerenergie.

Das sagt der Berichterstatter des Petitionsausschusses Kein Verständnis für die Eile des Stadtwerks bei der Verfüllung der Druckrohrleitung hat der Landtagsabgeordnete Jürgen Keck (FDP), der als Berichterstatter des Petitionsausschusses vor Ort war. Er teilt die Ansicht, dass das Wasserkraftwerk gerade in Zeiten einer Energiewende „ein Potenzial“ gehabt hätte. „Ich hatte den Eindruck, man müsse dringend die Bremse reinhauen.“ Er habe daher in der Sache auch Kontakt mit Landrat Lothar Wölfle aufgenommen und vergeblich gebeten, sich beim Stadtwerk für den Fortbestand einzusetzen. Wenn es um Behördenentscheidungen gehe, sei es ungeschriebenes Gesetz, dass man eine Entscheidung des Petitionsausschusses abwarte. „Das Stadtwerk hätte dies auch aus rein moralischen Gründen machen können“, sagte Keck auf Nachfrage. Bei der Sitzung am 30. Januar habe er dem Ausschuss einen Vor-Ort-Termin beziehungsweise ein positives Votum vorgeschlagen. Schon zwei Tage zuvor hatte die Verfüllung der Leitung begonnen. Auch sei das Gremium der Empfehlung nicht gefolgt. „Ich finde das sehr bedauerlich“, erklärt Jürgen Keck und findet das Verhalten nicht nachvollziehbar. „Man will es nicht, warum auch immer.“

Zweifel am Argument, dass Häuser Risse bekommen könnten

Das Argument, dass Häuser bei einem Einbruch Risse bekommen könnten, zweifeln sie an, da allenfalls mit Setzungen von 80 Zentimetern Länge zu rechnen sei. Zudem sei die Leitung bislang noch nirgends mit Gebäuden überbaut. Bei der Planung der B 31-neu habe man die Leitung nach Prüfung ohne Sicherheitsmaßnahmen überbaut, erklären die Kritiker. Auch Videoaufnahmen eines Mitstreiters zeigten, dass die Druckleitung weitgehend intakt sei.

Bewertung eines Spezialisten: „nach 100 Jahren noch hervorragend“

Der Verein verweist auf eine Bewertung des Stuttgarter Spezialisten Professor Eberhard Göde. Aus den Videoaufnahmen zog dieser das Fazit, dass die Druckrohrleitung in einwandfreiem Zustand und völlig korrekt dimensioniert ist. Auch die Qualität des Stahls sei „nach 100 Jahren Betrieb noch hervorragend“. Göde sagte: „Eine Sanierung, das heißt eigentlich ein Nachweis der Integrität der Leitung würde wohl nur wenige 100 000 Euro kosten.“

Kritik: Genehmigung nur durch Hinweis auf „Gefahr im Verzug“

Die Genehmigung zur Verfüllung der denkmalgeschützten Leitung habe das Stadtwerk nur bekommen, weil es auf eine „Gefahr im Verzug“ hingewiesen habe, sagt der Verein. Nicht zu verstehen sei es, dass die Leitung bei den angenommen Gefahren nun doch nicht ganz verfüllt werde, wie das Stadtwerk den Anwohnern im Februar 2019 mitgeteilt habe.

Stadtwerk widerspricht in Stellungnahme: „nie damit argumentiert“

Dem widerspricht das Stadtwerk am See in seiner Stellungnahme. „Die Behauptung, wir hätten mit ‚Gefahr in Verzug' argumentiert, ist von Seiten eines Überlinger Bürgers gegenüber dem Regierungspräsidium aufgebracht worden“, erklärt Pressesprecher Sebastian Dix. „Wir haben gegenüber der Denkmalbehörde beziehungsweise dem Regierungspräsidium nie von einer ‚Gefahr in Verzug' gesprochen oder damit argumentiert. In unserem Austausch mit der Denkmalbehörde waren wesentliche Punkte im Rahmen der Stilllegung und Verfüllung der Druckrohrleitung, dass diese in der Lage nicht verändert oder ausgebaut wird. Die Verfüllung wurde am 9. Juli 2018 genehmigt.“

Stadtwerk: Von der Leitung gingen weitere Gefahren aus

Der Inhalt des Schreibens von Eberhard Göde stelle dessen persönliche Meinung zur Anlage dar, schreibt das Stadtwerk: „Wir sind anderer Meinung, die auf unserem langjährigen verantwortlichen Betrieb der Anlage beruht.“ Zudem sei die Leitung im Bereich des Schulzentrums schon überbaut. Von der Leitung gingen „neben der genannten auch noch weitere Gefahren aus, die ebenfalls Grundlage für unsere Entscheidung zur gasdichten Verfüllung waren“.

Hüllrohr wird für Kabel und Leitungen genutzt

Die Leitung werde auf ihrer gesamten Länge verfüllt, widerspricht das Stadtwerk anderen Vorhaltungen, die auf einen Brief an die Anwohner zurückgehen. Im Bereich zwischen Hohle Straße und Obertorstraße 22 würden nur so genannte Inliner eingezogen, hieß es hier. Am Mantelsteig bleibe die Druckrohrleitung unverändert erhalten, da sie dort nach einer Störung schon saniert worden sei. Im anderen Abschnitt werde tatsächlich ein sogenanntes Hüllrohr eingesetzt. Doch werde dort der Zwischenraum zwischen Druckrohrleitung und Hüllrohr ebenfalls verfüllt und biete so eine ebenso hohe Druckfestigkeit. Das eingesetzte Rohr werde für Telekommunikationskabel, Wärmeleitungen und weitere Versorgungsleitungen genutzt.

BÜB+ will Thema am 12. Februar nochmals im Gemeinderat aufgreifen

Dennoch ist die Geschichte auch aus Sicht der Fraktion BÜB+ noch nicht schlüssig aufgearbeitet. Daher beantragte sie, das Thema am kommenden Mittwoch, 12. Februar im Gemeinderat noch einmal aufzugreifen. Dabei sollen von der Verwaltung benannte Sachverständige, aber auch Experten des Vereins Bürgerenergie Überlingen gehört werden.