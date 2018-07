Überlingen – Exhibitionistische Handlungen sind in den vergangenen Monaten immer wieder Thema in Überlingen gewesen. Nun stand ein 23-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Überlingen. Er hat mit den Fällen rund um den Bahnhof von Überlingen jedoch nichts zu tun. Wie sich vor Gericht auch herausstellte, waren die Aussagen einer einzigen Zeugin für das Gericht nicht verwertbar, um den Mann mit einer Strafe zu belegen. Gleichwohl wurde das Verfahren nur gegen eine Auflage eingestellt.

Vor dem Amtsgericht hatte der 23-Jährige Gelegenheit, von seinen persönlichen Lebensverhältnissen zu berichten. Nach dem Abitur begann er ein Studium, das er mittlerweile abgeschlossen hat. Danach war er mit seiner Freundin einige Monate auf einer Weltreise. Ab Oktober soll es mit einem Master-Studiengang weitergehen. Der Mann sieht gepflegt aus, trägt eine graue Jeans und ein rotes Shirt, dazu Skater-Schuhe. Seine Ausdrucksweise ist auffällig eloquent.

Fußgängerin mit Auto überholt und angehalten

Die Tat soll sich am 21. August 2017 zugetragen haben. Laut Anklageschrift habe der Mann die Zeugin, die zwischen Markdorf und Bermatingen zu Fuß unterwegs war, mit seinem Auto überholt und anschließend in einer Bucht angehalten. Daraufhin soll der Angeklagte mit erigiertem Penis vor der 57-Jährigen gestanden und in dem Wissen onaniert haben, dass die Frau dies wahrnimmt.

Angeklagter sagt nichts zum Tatvorwurf

Auf Rat seines Verteidigers sagte der Angeklagte nichts zu diesem Vorwurf. Tausendfreund erklärte, aber habe ohnehin wenig Verständnis für die Erhebung der Anklage, „bei dieser Beweislage“. Dies brachte er deutlich zum Ausdruck: „Jetzt sitzen wir hier.“ Staatsanwalt Julian Mayer entgegnete, dass er allein aus Verfahrensfairness ein Fahrverbot oder gar eine Entziehung der Fahrerlaubnis beantragen werde. Tausendfreund konterte: „Es gilt die Unschuldsvermutung. Beantragen können Sie alles, auch zehn Jahre Haft. Aber das kann uns nicht beeindrucken.“

Zeugin: Angeklagter suchte keine Konfrontation

Die Zeugin machte genauere Aussagen zum Hergang. Sie erklärte, das Auto habe 200 bis 300 Meter vor ihr in einem Bereich angehalten, der für sie wegen einer S-Kurve nicht mehr einsehbar gewesen sei. Der Angeklagte habe keine Konfrontation gesucht, habe sie weder angesprochen, noch Blickkontakt gehabt. Vielmehr sei er seitlich zu ihr gestanden. „Er war ja mit sich beschäftigt“, sagte die Frau aus.

Debatte zwischen Anwalt und Staatsanwalt

Zwischen den Juristen entbrannte daraufhin ein Streit. Während Rechtsanwalt Tausendfreund erklärte, der angeklagte Tatbestand sei wegen fehlenden direkten Vorsatzes nicht verwirklicht, sah Staatsanwalt Mayer einen Eventualvorsatz als ausreichend an. Dieser habe vorgelegen, denn dafür müsste die Belästigung der Frau in Kauf genommen worden sein. Ein direkter Vorsatz würde es hingegen erfordern, dass es dem Angeklagten mit seiner Handlung genau darauf angekommen sei. Richter Alexander von Kennel ließ erkennen, dass er keine Gründe für eine Verurteilung sehe. Das Verfahren wurde gegen eine Auflage von 60 Arbeitsstunden vorläufig eingestellt.

Mutter des Angeklagten: Strafe "fürs Pissen"?

Die im Zuschauerraum sitzende Mutter des Angeklagten echauffierte sich leise, aber hörbar, dass ihr Sohn eine Strafe „fürs Pissen“ bekommt. Wurde die fragliche Handbewegung falsch interpretiert und war schlicht dem Versuch geschuldet, den letzten Tropfen nach dem Urinieren abzuschütteln?

Die Zeugin hatte berichtet, dass sie schon einmal von einem Exhibitionisten überrascht worden sei. Die Beschreibung des Äußeren war sehr vage, hätte aber auch auf den Angeklagten passen können. Damals habe sie auf eine Anzeige verzichtet: „Ich dachte, der junge Mann weiß einfach nicht wohin mit seiner Männlichkeit, deswegen wollte ich ihm nichts Böses.“

Polizeikommissar: An derselben Stelle schon einmal ein Exhibitionist

Als zweiter Zeuge wurde ein Polizeikommissar angehört, der berichtete, dass an derselben Stelle schon einmal ein Exhibitionist gemeldet worden sei, der auf dieselbe Weise vorgegangen sei. Die Beschreibung des Fahrzeugs sei „zwar nicht deckungsgleich, aber ähnlich“ zu dem des Angeklagten gewesen. Die damalige Zeugin habe sich an Teile des Kennzeichens erinnert, die jedoch nicht mit dem Fahrzeug des Angeklagten übereinstimmten.

Dies veranlasste den Richter zu einem Hinweis in Richtung des 23-Jährigen: „Sollten Sie tatsächlich entsprechende Bedürfnisse haben, sehen Sie dies als Warnschuss und begeben sich bitte in therapeutische Behandlung.“

