Die Nervosität vor dem Narrentag steigt. Am 25. Januar findet er statt, tausende Narren des Viererbundes ziehen in einem närrischen Großereignis durch die Stadt, das nur alle paar Jahre in den jeweiligen Orten stattfindet, zuletzt in Überlingen im Jahr 2006. Die Zuschauer werden aufgefordert, Bändel zur Finanzierung des Narrentags zu kaufen. Gültig sind dabei nur die von der Narrenzunft Überlingen ausgegebenen Originale.

Firlefanz auf dem Markt

Mittlerweile kursieren auf dem Markt aber Plaketten, die die Figuren des Viererbundes zeigen. Das sind die Zünfte aus Überlingen, Rottweil, Elzach und Oberndorf. Es steht auf den Plaketten sogar die Bezeichnung „Narrentag 2020“. Das ist nicht verboten, teilte Christian Filip Bicanic, Sprecher von Hänselezunft, mit. Denn es gebe zwar einen Gebrauchsmusterschutz auf der Farbfolge des Hänseles, die Narrenfigur selbst habe man allerdings nicht sichern können. Auf dem Markt seien nicht nur irgendwelche Bändel und Plaketten, sondern sogar bedruckte Tassen und Hundelätzchen. „Wir können nichts dagegen machen“, sagt Bicanic.

Nichts Verbotenes

„Die Plaketten werden von einem Unternehmen namens ‚Cronenthal‘ erstellt und zum Kauf angeboten“, teilte Bicanic weiter mit. Das sei nicht verboten. „Diese Plaketten haben aber überhaupt nichts mit dem Narrentag 2020 zu tun. Sie gelten in der Überlinger Altstadt nicht. Sie sind weder offizielle Sammlerplaketten noch Teilnehmerplaketten.“ Sie zeigen einzelne Figuren und könnten deshalb irrtümlich für Originale gehalten werden. Definitiv ersetzen sie aber keine Teilnehmerplaketten oder Eintrittsbändel.

Preise für die Originale

Was kosten die Originale? Die Sammlerplakette aus Metall kostet 15 Euro. Die Teilnehmerplaketten bekommen die Überlinger Hästräger (Hänsele) und die teilnehmenden Musikkapellen umsonst. Die Ausgabe erfolgt ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus. Die Zuschauerbändel kosten 5 Euro. Sie berechtigten zum Zuschauen. Es gibt sie jetzt schon beim Waffengeschäft Stefan Mayer in der Adlergasse zu kaufen, während des Narrentags im Zunftbüro und beim Verkauf auf der Straße. Höhepunkt ist der Nachtumzug am 25. Januar um 19 Uhr.