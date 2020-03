Überlingen vor 5 Stunden

Unbekannte legen Gullideckel auf Schienen – Sperrung am Bahnhof Ost

Die Polizei ermittelt gegen noch unbekannte Jugendliche, die am Freitagabend, Gullideckel auf die Schienen am einstigen Bahnhof Ost in Überlingen gelegt haben sollen.