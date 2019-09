von Eva Maria Vaassen

Vor dem Landgericht Konstanz muss sich derzeit ein 41-jähriger Mann aus dem Bodenseekreis verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagt.

77-Jährige öffnet Tätern arglos die Tür

Die Hintergründe: Im Herbst 2017 wurde eine 77-jährige Rentnerin in ihrem Haus im Raum Überlingen von vermummten Personen überfallen. Die Frau bewahrte für ihren Bruder einen höheren Geldbetrag auf. Davon müssen die Täter wohl gewusst haben, wie die Seniorin vor Gericht schilderte. Demnach habe sie an jenem Tag arglos die Tür geöffnet, als die Räuber klingelten. „Ich dachte, mein Enkel wollte mich überraschen“, meinte sie vor der Vierten Strafkammer am Landgericht Konstanz, wo sie als Zeugin und Nebenklägerin auftrat.

Geld war im Garten vergraben

Daraufhin sei sie in den Flur gedrängt worden und eine der drei maskierten Personen habe gefragt: „Wo ist Geld von Bruder?“ Nachdem sie von dem Wortführer zwei Mal stark mit ihrem Halstuch gewürgt worden sei, habe sie die maskierten Personen in den Garten geführt und ihnen die Stelle gezeigt, an der vor etlichen Jahren die Dose mit dem Geld ihres Bruders vergraben worden war. Auf dem Weg dorthin habe sie einen Schuh verloren, den eine eher kleine, maskierte Person ihr auffallend fürsorglich gereicht habe. „Das konnte kein Mann gewesen sein“, meinte die Seniorin. Gesehen habe sie wegen der Vermummung aber nur die „dunklen Augen“ des Wortführers. Alle hätten dicke Handschuhe getragen. Die beiden Personen, die bei dem Überfall mitgewirkt haben sollen, sind bislang unbekannt.

Hautschuppen führen auf Spur des 41-Jährigen

Der angeklagte 41-Jährige erklärte dem Gericht ruhig: „Ich habe das nicht gemacht.“ Die Spur, die zu ihm geführt hatte, waren einige am Tatort aufgefundene Hautschüppchen, die seinen genetischen Fingerabdruck enthielten. Für den Angeklagten war das völlig unerklärlich. Er kenne die Frau nicht und sei noch nie in deren Haus gewesen, erklärte er. Es stellte sich heraus, dass es zwar eine Verbindung zwischen ihm und dem Bruder der Frau gegeben hatte, die soll aber zumindest nach Aussage des 41-Jährigen nur sehr oberflächlich gewesen sein. Vor vielen Jahren habe er dem Bruder der 77-Jährigen bei einem Umzug geholfen, berichtete er. Anfang 2017 habe es dann noch einmal einen kurzen Kontakt gegeben.

Höhe der Geldsumme unklar

Die 77-jährige Nebenklägerin versicherte auf Nachfrage des Gerichts, dass ihr Bruder Außenstehenden niemals von dem Geldversteck bei ihr erzählt hätte. Sie könne sich aber vorstellen, dass er es einer Vertrauensperson erzählt und ein anderer das vielleicht zufällig mitbekommen haben könnte. Auf die Frage zur Herkunft des Geldes sowie zur Höhe der Summe hielt sich die 77-Jährige bedeckt.

Ein Kriminaloberkommissar berichtete, der Bruder der Seniorin habe bei seiner Vernehmung dazu „sehr komische“ Erklärungen abgegeben. Bekannt wurde, dass der Mann vor Jahren mit einem Verwandten einen Streit um finanzielle Angelegenheiten gehabt haben soll. Daraufhin sei ihr Bruder für einige Zeit zu ihr gezogen, sagte die 77-Jährige aus. In dieser Zeit habe er auch das Geld bei ihr versteckt.

Prozess wird fortgesetzt – Bruder der 77-Jährigen soll vernommen werden

Von einer Ladung des Mannes als Zeuge hatte das Gericht zunächst abgesehen. Nach dem ersten Verhandlungstag hatten sich aber drängende Fragen ergeben, auf die man sich von ihm Antworten erhofft.

Er wurde zum zweiten Verhandlungstermin geladen, wo er sich aber entschuldigen ließ. Das Gericht erwartet ihn nun Ende der Woche. Der Prozess soll dann im Amtsgericht in Überlingen fortgesetzt werden.