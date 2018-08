von Andreas Strobel

Normalerweise liege ich beim Einschlafen länger wach, schlafe dann aber gut. Eine halbe Stunde, bevor ich schlafen möchte, trinke ich nun also den Schlafdrink. Er schmeckt sehr süß und, wie beschrieben, nach Kirschsaft. Danach putze ich meine Zähne und mache mich bettfertig. Ungefähr fünfzehn bis zwanzig Minuten nach der Einnahme kommt es mir so vor, als würden meine Augenlider schwerer. Sonst spüre ich keine Anzeichen, auch nach dreißig Minuten nicht. Wie sonst auch oft, liege ich an diesem Abend noch etwas länger wach, bis ich einschlafe.

Am nächsten Morgen wache ich auf, ich habe gut geschlafen, aber schneller eingeschlafen bin ich meinem Empfinden nach nicht.

Auch eine Kollegin probiert den Schlafdrink aus. Sie hat nicht das Gefühl, dass er etwas an ihrem Schlaf verändert.

Natürlich sind diese Ergebnisse nicht wissenschaftlich zustande gekommen und lediglich subjektive Eindrücke.

