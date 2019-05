Auf Einladung der Kreuzkirche referierte Oberbürgermeister Jan Zeitler zum Thema: „Suchet der Stadt Bestes, damit Lebensqualität erhalten bleibt.“ Er lieferte einen Vortrag, in dem herauszuhören war, wie Zeitler sich daran stört, wenn abseits des Kommunalparlaments Entscheidungen kritisiert oder gar juristisch angegangen werden. Als Beispiel nannte er die Kritik des ADFC an der Radwegeführung in der Stadt. Sie lasse ihn „kalt“, sagte er. Zugleich betonte Zeitler, dass Demokratie für Harmoniesüchtige nichts sei. Verwirrend? Hier der Bericht dazu.