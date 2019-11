Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen“, Grüne Kreuze und das „Volksbegehren Pro Biene“: Kaum einer blickt mehr durch. Eines fällt aber sofort ins Auge, es ist mächtig was los in Bauern-Deutschland. Dem Bürger den Überblick zu geben, das sei in erster Linie der Wunsch der Veranstalter, so Antonia Kitt. Die Überlinger Bäuerin vom gleichnamigem Obsthof eröffnete die gut besuchte Informationsveranstaltung zum Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen“ im Kolpingsaal.

Hubert Büchele, Obstbauer Überlingen-Andelshofen: „An der Ladentheke werden die Weichen gestellt, der Bürger entscheidet, wie wertvoll ihm unsere Produkte sind.“ | Bild: Stef Manzini

Kitt bezeichnete das „Volksbegehren Pro Biene“ als Drama in mehreren Akten und erklärte, es gäbe kein Honigbienensterben in Baden-Württemberg. Wohl aber sprach sie sich wie alle Referenten der geladenen Bauern, Imker und Naturschutzexperten für ein gemeinsames Eintreten zum Artenschutz aus.

Rechtlicher Rahmen Für einen Volksantrag bedarf es im Gegensatz zu einem Volksbegehren nicht nur einer Unterschrift. Vollständig und somit überprüfbar muss ein solcher Antrag ausgefüllt werden. Unterschriftenberechtigt sind alle bei Landtagswahlen berechtigte Bürger. Der Antrag ist im Netz unter www.volksantrag-gemeinsam.de erhältlich oder bei den Initiatoren. Das sind: der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband, der Landesbauernverband, der Badische Weinbauverband und der Landesverband Erwerbsobstbau. Die Forderungen sind: Schutz bäuerlicher Familienbetriebe, mehr vertraglicher Artenschutz, nachhaltiger Schutz von Streuobstwiesen, umweltschonender Pflanzenschutz, Regionalität stärken, Flächenfraß stoppen. Ein Volksantrag kann gestellt werden, wenn sich mindestens 0,5 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung daran beteiligt. Das waren (Stand März 2016) 38 418 Personen. Nächste Infoveranstaltung: Mittwoch, 11. Dezember, 19 Uhr, im katholischen Pfarrheim in Owingen. (sma)

Das Insektensterben geht nach Meinung von Gerhard Weyers, NABU und BUND, auf die veränderte Bewirtschaftung und meist großflächige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen im Zusammenspiel mit dem Verschwinden der kleinen Bauernhöfe zurück. So ist denn auch die Forderung von „Pro Biene“, den Einsatz der Pestizide in der Landwirtschaft bis 2015 zu halbieren den Initiatoren von „Gemeinsam“ zu radikal und ein gewichtiger Grund, einen eigenen Volksantrag zu stellen. Dieser soll laut dem Überlinger Landwirt Hubert Büchele einen positiven Anreiz statt strenger Verbote beinhalten.

Antonia Kitt, vom Obsthof Kitt in Überlingen: „Viele tun schon viel, aber manche könnten noch mehr machen um das Artensterben aufzuhalten.“ | Bild: Stef Manzini

„Wir fordern mit diesem Schritt den Dialog mit dem Bürger regelrecht ein“, so Thomas Bacher vom Pferdehof in Bambergen, der in seinem emotionalen Vortrag immer wieder auf die Misere der Bauern hinwies und dafür Szenenapplaus erhielt. Die Werte müssten das Kaufkriterium der Zukunft sein, so Bacher im Hinblick auf ein zweites großes Thema, der fairen Entlohnung der Landwirte für ihre Erzeugnisse und ihr Bemühen. Bauern trügen zur Attraktivität der Kulturlandschaften bei und selbstverständlich wolle er das Artensterben aufhalten, so Thomas Bacher.

Thomas Bacher, Pferdehof Bacher Überlingen-Bambergen: „Heute werden Nahrungsmittel an der Börse gehandelt, und hier haben wir ein rasantes Höfesterben.“ | Bild: Stef Manzini

Als ein Eckpunktepapier ohne die Mitwirkung der Landwirtschaftsverbände, das die grüne Landesregierung jetzt mit ihrem eigenen Entwurf aufgenommen habe, bezeichnete Antonia Kitt das Volksbegehren „Pro Biene“, ausgehend von zwei Imkern aus Stuttgart, wie sie erklärte.

Gerhard Weyers, Experte von NABU und BUND aus Sipplingen: „In den 1960er-Jahren gab es trotz Spritzmittel viele Insekten. Diese Lebewesen brauchen vor allem ihren Lebensraum.“ | Bild: Stef Manzini

Als einen Gegenentwurf sehen die Veranstalter ihren Volksantrag, der seinen Auftakt am 18. Oktober dieses Jahres im Überlinger Kursaal nahm. „Bienen retten ohne Existenzen zu vernichten“, unter der Überschrift geht es unter anderem um die Aufforderung an die Politik, Gelder für die Erforschung alternativer Pflanzenschutzmittel bereitzustellen. Die Pflege der Streuobstwiesen soll den Bauern überlassen und nicht mit Reglementar überfrachtet werden. „Mit diesen Wiesen verdient kein Landwirt Geld und da ist viel bürokratischer Käse“, sagte Hubert Büchele aus Andelshofen.

Gerhard Weyers betreibt als Hobbylandwirt einen Teil der größten zusammenhängenden Blumenwiese Überlingens unterhalb vom Parkhotel St. Leonhard. „Die Wiese wird jetzt durch Rebbau eines Winzers aus Stetten erheblich unterbrochen.“ Unverständnis äußerte Weyers darüber, bräuchte es doch im Zusammenspiel zwischen Tieren und Pflanzen zunächst einmal die Pflanzen. Regine Klusmann sprach als Diakonin der evangelischen Kirchengemeinde in Überlingen vom Schöpfungsauftrag und als Imkerin vom Teilen des Lebensraums mit den Tieren. „In unseren Städten entsteht eine grüne Wüste in der nichts mehr blüht.“

Thomas Bacher legte Dringlichkeit in seine Botschaft: Wenn hiesige Landwirte weiterhin im gnadenlosen globalen Markt gefangen wären, würde das dramatische Höfesterben weitergehen. In der Fragerunde wurde dann deutlich, dass „Pro Biene“ eine Initialzündung ist, die die Diskussion zwischen dem Bürger, den Bauern, dem Handel und der Politik entfachen soll, damit dann Entscheidungen fallen können.