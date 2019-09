Am Wochenende können Theaterinteressierte in Überlingen eintauchen in eine Welt voller Mythen und Märchen: Die Theatergruppe Maagal zeigt am Freitag, 20. September, und am Samstag, 21. September, ihr Stück „Der Ritter und die hässliche Alte“ in der freien Kunstakademie.

Die Vorstellung beginnt an beiden Abenden um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Am Samstag findet im Anschluss an die Aufführung eine After-Show-Party zusammen mit den Schauspielern statt. Bei dem Stück handelt es sich um eine Mischung aus Erzählung, Theater und Improvisation. Die Handlung spielt in der Welt der Artus-Sage. Es geht um einen Ritter, der sich schuldig macht und dafür büßen will.

Ritter überwindet seine Abscheu

Um dem Tod zu entgehen, muss er eine Frage beantworten können: Was ist es, was die Frauen am meisten ersehnen? Der Ritter überwindet dafür seine Abscheu: Er umarmt das Hässliche und entdeckt so die wahre Schönheit. Er findet eine Antwort auf die Frage aller Fragen, für die heute noch so mancher Mann sein Leben geben würde.

Zwölf Schauspieler im Ensemble

Das Theater Maagal ist ein Laientheater unter professioneller Leitung. Etwa zwölf Schauspielinteressierte proben mittwochs zusammen, manche mit Vorkenntnissen, andere ohne. Das Alter ist bunt durchmischt, von 20 bis 70 ist alles dabei. Am Kopf der Gruppe stehen Carlos Goeschel und Roland Gelfert. Carlos Goeschel ist Erzieher, Schauspieler und Regisseur, Roland Gelfert ist Sprecherzieher, Schauspieler und hat sich als Geschichtenerzähler einen Namen gemacht. Gegründet hat sich das Theater Maagal im Jahr 2012 in Salem, seit einigen Jahren probt und arbeitet das Ensemble in Überlingen.

Karten gibt es schon jetzt

Karten für „Der Ritter und die hässliche Alte“ gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Überlingen, in der Botique „Woman by Margarethe Braun„ oder per E-Mail an theater-maagal12@posteo.net. Die Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.