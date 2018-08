von Andreas Strobel

Zum mittlerweile fünften Mal laden Überlinger Jugendliche gemeinsam mit dem Jugendreferat der Stadt zum Zuschauen und Mitmachen ein: An diesem Samstag findet der Skatecontest im Skatepark Überlingen-Altbirnau statt. Den ganzen Tag lang werden dort Skaterinnen und Skater in zwei Altersgruppen antreten. Den Gewinnern winken Preise wie T-Shirts und Skateprodukte, die von Sponsoren bereitgestellt werden.

Überregionale Bekanntheit

Eingeladen sind alle Altersgruppen: "Wir wollen die gesamte interessierte Öffentlichkeit ansprechen", sagt Wilfried Prescha, der den Wettbewerb organisiert. Wer sehen wolle, "was junge Leute so veranstalten", sei dort genau richtig. Immerhin sei der Überlinger Skatepark über die Jahre überregional bekannt geworden. "Die Leute kommen mittlerweile von weit her, um hier zu skaten", betont Prescha, er nennt das "Skatetourismus". Die Jugendlichen, die sich regelmäßig am Skatepark treffen, sind froh, dass eine Stadt, die eher für ihre Promenade bekannt ist, so einen Park ermöglicht. Nur einen Wunsch haben sie noch: Ein Flutlicht würde das Angebot abrunden. Dann könnte man den Park auch in den Abendstunden nutzen.

Bewertung durch Fachjury

Am Samstag gibt es nicht nur spannende Wettbewerbe zu sehen, sondern auch Stände, an denen beispielsweise Klamotten verkauft werden. Natürlich gibt es auch etwas zu Essen und zu Trinken: "Es wird sehr gute Schupfnudeln und leckere Säfte geben", erklärt Skater Leo Heinze. Die Bewertung der Teilnehmer erfolgt durch eine vierköpfige Jury. Diese bewertet zum einen die Schwierigkeit der dargebotenen Tricks, zum anderen die Vielseitigkeit des Auftritts und dazu noch den "Flow", also ob die Bewegungen fließend zusammenhängen.

Der Wettbewerb beginnt am Samstag um 12.15 Uhr, Teilnehmer können sich ab 10 Uhr gegen eine Gebühr von 5 Euro anmelden. Darin enthalten ist ein kleines Versorgungspaket. Die Veranstaltung dauert bis in die Abendstunden und wird bei schlechtem Wetter auf Sonntag verschoben. Prescha und die Jugendlichen hoffen auf eine gute Nachfrage: "Wir freuen uns über zahlreiche Besucher."

