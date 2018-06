Überlingen vor 5 Stunden

Überlinger Früchtleturnier bringt die Fußball-WM an den Bodensee: 37 Mal Tränen, Tore, Emotionen

37 Gruppen kämpften am Sonntag beim Früchtleturnier des FC 09 im "Stadtwerk am See-Stadion" um Tore und Punkte. Sieger in den Altersgruppen eins bis drei waren "Die Bodenseekicker", "Die Legenden" und die "Butterfingers".