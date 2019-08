Der Überlinger Filmemacher Jeffrey van Davis hat einen weiteren großen Erfolg mit seinem in Überlingen produzierten Film „All my tomorrows“ erzielen können. Bei dem „Action on Film Festival“ (AOF) in Las Vegas wurde van Davis am Wochenende für die beste Regieleistung aller Festivalbeiträge ausgezeichnet. Seine Hauptdarstellerin, die Amerikanerin Marisa Roman, wurde als beste Schauspielerin der Wettbewerbs geehrt.

Insgesamt war „All my Tomorrows“ in vier Kategorie nominiert worden: bester Schauspieler, beste Schauspielerin, bester ausländischer Film und beste Regie. Gegenüber dem SÜDKURIER erklärte van Davis per Mail aus Las Vegas: „Ich habe nicht mit einem Preis gerechnet. Hier wurden so viele herausragende Filme gezeigt.“ Insgesamt waren zu dem drei Tage dauernden seit 15 Jahren existierenden Filmfestival 600 Beiträge eingereicht worden.

„All my Tomorrows“ erzählt die Geschichte eines amerikanischen Geschäftsmannes, der zwei Tage mit einer Prostituierten in einem Hotelzimmer verbringt. Beide erkennen in dieser Zeit viele Vorurteile, die sie gegenüber dem anderen hegen. Doch obwohl beide sich nahe kommen, wird daraus keine Liebesgeschichte. Der Film wurde 2018 in einem Überinger Hotel gedreht, bis auf die beiden Hauptdarsteller, die van Davis in New York und Los Angeles ausgesucht hatte, kamen alle an der Herstellung des Films Beteiligten vom Bodensee.