Überlingen – Rund 250 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie eine große Zuschauertribüne verwandeln den Landungsplatz vom 31. Juli bis 5. August wieder in eine Beach-Arena am See. Nach fünf erfolgreichen Veranstaltungen finden hier erneut die Beach Days auf Sand statt. An den sechs Tagen erwarten die Zuschauer hochrangige Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen in den Beach-Sportarten Volleyball, Handball, Fußball und Tennis. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Gastronomie und einer bis Mitternacht geöffneten Beachbar.

Organisatoren und Sponsoren freuen sich auf die Beach Days (von links): Markus Dufner (MCD-Sportmarketing), Sebastian Dix (Stadtwerk am See), Rainer Schöllhorn (Sparkasse Bodensee), Oberbürgermeister Jan Zeitler, Philip Kleiner (IDM Immobilien), Pater Koop (Bodensee-Therme) und Jürgen Jankowiak (Überlingen Marketing und Tourismus GmbH). | Bild: Kleinstück, Holger

Veranstalter ist Markus Dufner von MCD Sportmarketing, der die verschiedenen Sporttage gemeinsam mit dem TV Überlingen organisiert hat. „Für Einlagespiele haben bereits der VfB Volleyball Friedrichshafen und die HSG Konstanz zugesagt“, freut sich Dufner über die sportlichen Aushängeschilder der Bodenseeregion. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Hoher Stellenwert für die Stadt

Dass die Beach Days für die Stadt einen hohen Stellenwert genießen, verdeutlichte Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Vorstellung in der Bodensee-Therme. „Eine lieb gewonnene und attraktive Veranstaltung, die zur Sportstadt Überlingen passt. Ich möchte sie in der Zukunft in der Stadt nicht mehr missen“, sagte er. Die Beach Days strahlten weit über die Stadtgrenzen Überlingens hinaus. „Es ist Aufgabe eine Mittelzentrums, solch eine Veranstaltung anzubieten“, sagte der OB.

Sportlicher Höhepunkt ist zweifelsohne der Beach Cup am Samstag und Sonntag, 4. und 5. August. Der baden-württembergische Volleyballverband hat als Anerkennung für die zurückliegenden Jahre die baden-württembergische Meisterschaft erneut nach Überlingen gelegt. „Das gab’s bisher noch nicht“, machte Markus Dufner aufmerksam. Somit werden hier erneut die besten Beachvolleyballer aus Süddeutschland ihr Können zeigen und um wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft baggern, pritschen und schmettern. Ausgelobt sind 2000 Euro Preisgeld. Aber auch in den anderen Sportarten gibt es attraktiven Sport zu sehen.

Auch Beach Soccer steht bei den Beach Days auf dem Programm. | Bild: Isabella Escobedo

Turnier für Überlinger Firmen

Die Beach Days starten am Dienstag, 31. Juli, 10 Uhr, mit dem Beachsoccer-Cup – einem Turnier für Überlinger Firmen. Morgens wird ein Jugendcamp, mittags ein Jugendturnier ausgetragen, bevor um 16 Uhr die Firmen gegeneinander antreten. Pro Team sind es drei Feldspieler plus Torwart zuzüglich Auswechselspieler. Beim Beachhandball-Cup treten am Mittwoch, 1. August, Handballvereine der Region gegeneinander an. Tore durch Trickwürfe erzielt zählen doppelt. Am Donnerstag, 2. August, steht der Beachtennis-Cup mit einem deutschen ITF-Ranglistenturnier an. Vorgesehen sind Herren- und Damen-Doppel, bei dem zum vierten Mal Punkte für die Weltrangliste vergeben werden. Beim Beachvolley-Cup am Freitag, 3. August, werden die Überlinger Stadtmeister ermittelt. Hier darf jeder sein Können im Beachvolleyball zeigen. Hier heißt es: Je Team drei Männer und eine Frau zuzüglich Auswechselspieler, wobei immer eine Frau auf dem Feld stehen muss.

Meldeschluss für das Firmenturnier im Beachsoccer ist Freitag, 27. Juli, für die Überlinger Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft am Mittwoch, 1. August. Die Startgebühr beträgt jeweils 40 Euro pro Team. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.beach-days-ueberlingen.de

Packende Duelle gibt es bei den Beach Days immer wieder: Hier spitzelt Eva Schilf (rotes Trikot) den Ball gerade noch über den einhändigen Block von Silvia Schmid. | Bild: Jäckle, Reiner

Das Programm Dienstag, 31. Juli: Beachsoccer-Cup (Firmenturnier) 10 Uhr: Jugendcamp

13 Uhr: Jugend Cup

16 Uhr: Firmenturnier

20 Uhr: Rahmenprogramm Zumba

21 Uhr: Finalspiele Mittwoch, 1. August: Beachhandball-Cup (Vereins-Regio-Turnier) 10 Uhr: Jugendcamp für jedermann

13 Uhr: Vereinsregiocup

20 Uhr: Einlagespiel HSG Konstanz

20.30 Uhr: Finalspiele Donnerstag, 2. August: Beachtennis-Cup (ITF Weltranglanglistenturnier) 10 Uhr: Start

20 Uhr: Rahmenprogramm Freitag, 3. August: Beach-Cup 10 Uhr: Jugendcamp für jedermann

14 Uhr: Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft

17.30 Uhr: Viertelfinale

20 Uhr: Rahmenprogramm „Echt Braas“

20.15 Uhr: Einlagespiel VfB Friedrichshafen

21 Uhr: Halbfinale und Finale Samstag, 4. August: Beach-Cup Beachvolleyball (baden-württembergische Meisterschaft) 9 Uhr: Spielbeginn Damen und Herren

18 Uhr: Rahmenprogramm Sonntag, 5. August: Beach-Cup 9 Uhr: Halbfinale Damen und Herren

12 Uhr: „Jungs vom Bodensee“

12-30 Uhr: Einlagespiel, zusätzlich Live-Musik und Showacts

15.30 Uhr: Finalspiele, Uhrzeit abhängig vom Spielverlauf zuvor (hk)

