Zu Besuch am Bodensee: Familie Berrischen vom Niederrhein besucht die öffentlichen Gärten von Überlingen und macht einen Abstecher zum Haustierhof Reutemühle.

Familie Berrischen aus Nordrhein Westfalen testet für den SÜDKURIER Freizeitaktivitäten in der Region. Ihren sechsten Urlaubstag verbringen die Vier vom Niederrhein in Überlingen. Mit dem Auto reisen sie von ihrer Ferienunterkunft aus Meersburg an.