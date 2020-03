von Sabine Busse

Kanzlerin Angela Merkel hat sich in ihrer Fernsehansprache ein „herzliches und vernünftiges Handeln“ in diesen Krisenzeiten gewünscht. Zwei Beispiele aus Überlingen zeigen, dass viele Menschen dazu keine Aufforderung brauchen.

Jugendgemeinderat: „Wir wollen Verantwortung übernehmen“

Die Mitglieder des Jugendgemeinderats griffen in ihrer jüngsten Sitzung per Videokonferenz die Idee von Vanessa Schnell auf und starten eine eigene Hilfsaktion. „Alle waren direkt dafür“, berichtet Fabienne Nejad, Pressesprecherin des Gremiums. „Wir wollen als Jugendgemeinderat Solidarität zeigen und Verantwortung übernehmen.“

Hilfe beim Einkauf oder Gang in die Apotheke

Die Aktion trägt den Namen „Nachbarschaftshilfe Überlingen und Umgebung“. Dort können sich Menschen melden, die jemanden brauchen, der für sie einkauft oder etwas aus der Apotheke besorgt. Das geht entweder per E-Mail an jgrnachbarschaftshilfe@yahoo.com oder telefonisch unter 01 51/40 07 99 75. Junge Menschen, die die Aktion ebenfalls unterstützen und sich für Menschen in ihrer Nachbarschaft einsetzen wollen, können sich an derselben Stelle melden.

Die Jugend des Ruderclubs darf derzeit weder ins Boot noch in den Kraftraum. Daher wollen sich die jungen Ruderer über die Aktion #SKverbindet für andere Menschen engagieren. | Bild: Überlinger Ruderclub

Junge Ruderer wollen Tüten schleppen und Hunde ausführen

Auch der Überlinger Ruderclub Bodan in Person des Ehrenvorsitzenden Bernd Kuhn bietet Hilfe an. Er trainiert seit über 50 Jahren die Rennruderer des Vereins, die zurzeit wegen der Schließung der Sportstätten weder ins Boot noch in den Kraftraum können. Bernd Kuhn las von der #SKverbindet-Aktion des SÜDKURIER und meldete sein Team als Helfer an. Die jungen Sportler hätten alle sofort zugesagt, Einkäufe zu erledigen oder Hunde auszuführen. Bernd Kuhn wünscht sich, dass andere Vereine dem Beispiel folgen und so eine solidarische Hilfewelle auslösen, damit niemand Angst haben müsse, die Dinge des täglichen Bedarfs nicht zu bekommen. Das Angebot steht auf der Überlinger Helferliste von #SKverbindet unter Rennruderer.