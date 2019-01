von Eva-Maria Bast

Die einen sehnen ihn herbei, weil sie sich endlich Gerechtigkeit erhoffen, die anderen fürchten ihn, weil sie Angst haben, dass das Urteil sich negativ auf ihr Leben auswirken könnte: Den Gang zum Amtsgericht in der Überlinger Bahnhofsstraße tun die wenigsten Menschen leichten Schritts, manche befinden sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Der Direktor des Amtsgerichts Überlingen, Günther Völk, weiß aus langjähriger Erfahrung, wie wichtig ein sensibler Umgang mit den Geladenen ist – vor Gericht für Anwälte und Richter, aber auch im Alltag für Familie und Freunde. Völk betont zwar, dass Gerichtsprozesse meist friedlich ablaufen und sagt, dass es in den meisten Fällen nicht zu einer emotionalen Entgleisung der Beteiligten komme: „Natürlich stehen die Menschen, die zu uns kommen, aber oftmals unter nervlicher Anspannung. Der Anrufung des Gerichtes geht nicht selten ein langer, belastender Streit voraus.“ Völk, seit 1988 in der Justiz tätig, hat in den langen Jahren seiner Berufstätigkeit beobachtet, dass die Nerven besonders dann blank liegen, wenn sich ein Beteiligter vom anderen massiv gekränkt und verletzt fühlt. „In einer solch emotional aufgeladenen Beziehung kann es schon mal sein, dass die Wut mit einem Beteiligten durchgeht und man als Richter eingreifen muss.“

Um in solchen Situationen den richtigen Ton zu finden, haben Fortbildungsmaßnahmen für Völk immer eine entscheidende Rolle gespielt, von großer Bedeutung war und ist für ihn aber auch die Erfahrung: „In diese Situationen wächst man im Laufe seiner Berufstätigkeit hinein. Berufserfahrung und der Austausch mit Kollegen spielen hier eine ganz maßgebliche Rolle. Gerade junge Richter profitieren ganz besonders davon, wenn sie einen erfahrenen Kollegen in ihrer Nähe haben, den sie um Rat fragen können. Auch ich war damals sehr froh, dass ich die Unterstützung und dem Ratschlag eines erfahrenen Kollegen hatte.“ Wichtig für den Umgang mit psychisch belasteten Menschen findet er noch einen anderen Aspekt: Besonders in seiner Anfangszeit bei Gericht habe er sehr vom interdisziplinären Austausch mit dem Jugendamt, den psychologischen Beratungsstellen und einem familienpsychologischen Sachverständigen profitiert, berichtet Völk.

Es hilft, sich in die Person hineinzuversetzen

Von großer Bedeutung – und das gelte vor Gericht wie im Alltag – sei es, zu versuchen, sich in die betreffende Person hineinzuversetzen. „Hier muss man zunächst zuhören und dann versuchen, das Gespräch zu versachlichen und auf die Lösung des aktuellen Streitpunktes zu fokussieren“, empfiehlt er. Genau das praktiziert auch die Überlinger Familienanwältin Esther Bitzer: Sie hat beobachtet, dass Verständnis für die psychische Ausnahmesituation der Betroffenen sehr wichtig ist. „Und dass man ihnen deutlich zeigt, wie ernst man sie nimmt.“ Sie habe in ihrer Kanzlei gute Erfahrungen damit gemacht, den Menschen zuzuhören, Verständnis für ihre besondere Situation zu zeigen und ihnen rechtliche Lösungswege aufzuzeigen. „Allein eine kluge juristische Strategie entlastet psychisch belastete Menschen bereits. Sie fühlen sich wieder als Herr der Lage und können häufig wieder schnell zu rationalem Handeln zurückfinden.“

Allerdings mache es einen großen Unterschied, ob man mit psychisch belasteten Mandanten oder mit psychisch stark belasteten Gegner zu tun hat. „Psychisch stark belastete Mandanten brauchen nach meiner Erfahrung Stärkung und Zuversicht und viel Zuspruch. Psychisch stark belastete Gegner hingegen brechen nicht selten einen großen Rosenkrieg vom Zaun. Es ist auch schon vorgekommen, dass wüste gegnerische Schmähbriefe in der Kanzlei eintreffen. Ich versuche dann in der Regel die sich stellenden Probleme auf Sachebene runterzubrechen und möglichst zügig eine konstruktive Lösung herbeizuführen.“ Und der Mensch Anwalt? Esther Bitzer sagt: „Was man als Familienrechtler natürlich aushalten muss ist, dass psychisch belastete Gegner einen persönlich zum Feind haben und sich einem gegenüber auch ausfällig äußern. Ich selbst lasse das jedoch an mir abperlen und nehme es nicht persönlich.“