Besinnlichkeit war einmal bei Noltes. Zumindest ab und zu, als Birgit Nolte-Michel vor Weihnachten wieder ihr kurzweiliges „Hailix Nächtle“ präsentierte. Und dabei vom chinesischen Musiker Tian Long Li auf der Mundharmonika begleitet wurde. Seine Virtuosität auf dem chromatischen Instrument bewies er schon hier unter anderem mit Johann Sebastian Bachs „Air“-Suite.

Aufregende Musik im Gunzoweg

Jetzt konnte der „Jazz Man“, wie ihn die Noltes gerne nennen, dieses Genre mit eigenen Kompositionen regelrecht ausleben. Begleitet wurde er dabei vom Brasilianer José Luiz Martins (Piano), dem Polen Jakub Dworak (Bass) und dem Schweizer Dominic Egli (Schlagzeug). „Aufregende Musik“ hätten TV-Untertitler die Stücke des Quartetts zu beschreiben versucht und die Theaterlounge im Gunzoweg wurde für einen Abend zum Jazzkeller.

Musik war zwar von Anfang fester Bestandteil des Nolte-Programms. Es gibt Fans, die haben schon mehrfach den Edith-Piaf- oder Hildegard-Knef-Abend von Birgit Nolte-Michel besucht. Doch das Konzert des jungen Jazz-Quartetts von Tian Long Li, das sich an der Hochschule in Basel gefunden hat, war etwas ganz anderes, ein neuer Wind in diesen Räumen. „Aufregende Musik“ hätten TV-Untertitler die Kompositionen beschrieben, die das Ensemble hier vorstellte.

Musiker spielen ausdrucksvoll und virtuos

Wer die Mundharmonika bislang nur als mehrstimmig gespieltes Instrument für den Blues kannte, der erlebte sein blaues Wunder. Verschiedene chromatische Instrumente blies Tian Long Li ebenso präzise wie ausdrucksvoll und virtuos. Eingängige Motive variierten die Musiker in einem lebendigen Dialog. Zwischendurch luden Stücke wie „Love me, but blues“ zum Relaxen ein. Ansonsten waren die Titel eher aus der Not geboren. Wie „Brief nach China“, das Tian Long Li für seine Eltern komponierte, als er zehn Jahre in Deutschland war.

Erfolgreiche Premiere

Daneben am Piano der José Luiz Martins, der jeden Takt quasi lautlos mitsang und mit dem ganzen Körper durchlebte. Wenn er nicht an den Tasten hätte bleiben müssen, wäre der junge Brasilianer vermutlich aufgestanden und nach den Jazz-Rhythmen durch den Raum getanzt. Gemeinsam mit Bassist Jakub Dworak und Schlagzeuger Dominic Egli gelang dem Ensemble beim ersten Auftritt in Deutschland eine erfolgreiche Premiere.

Nicht nur das Publikum war hell begeistert ob der geradezu mitreißenden Musik. Auch das Quartett lag sich nach getaner Arbeit und einem Standard als Zugabe in den Armen und schien zufrieden mit sich und der guten Stimmung. Vielleicht hat sich hier gleich zum Jahresbeginn eine Tür geöffnet, durch die Musikfreunde gerne häufiger eintreten würden.